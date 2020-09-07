Участок дороги на одной из улиц Барнаула перекроют на 10 дней

В Барнауле с 25 сентября по 5 октября перекроют движение автотранспорта по всей ширине проезжей части улицы Фурманова в районе дома № 61а, пишет пресс-центр мэрии со ссылкой на сообщение комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

В это время специалисты проведут работы по устройству сетей водоснабжения в детском саду по улице Фурманова, 22.

Власти призывают водителей сохранять бдительность на обозначенном участке и заранее планировать маршруты объезда.

Как писал amic.ru, 5 сентября в Барнауле стартовали работы по ремонту Павловского тракта. Его реконструируют от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути.