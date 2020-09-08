60 новых случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае

Еще 60 случаев коронавируса лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводят в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19. Общее число зараженных в крае с начала эпидемии достигло 12 216.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 40, Новоалтайск – 3, Заринск, Косихинский район – по 2 заболевших, Бийск, Рубцовск, Алтайский, Волчихинский, Завьяловский, Калманский, Кулундинский, Локтевский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Рубцовский, Тогульский районы – по одному заболевшему.
Также за сутки скончались пятеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 371. В тяжелом состоянии находится 121 пациент, из них 48 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, ранее начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что масочный режим в общественных местах не закончится никогда. Это же касается социальной дистанции и дезинфекции.
Комментарии
что ж за смертность то такая высокая и на ИВЛ растет
8.09.2020 12:34
гость
Это чтоб др-р-рожжали от страха.
Суть геббельсовского метода пропаганды - ложь и запугивание.
Причем здесь запугивания? Неужели у Вас, гость, никто из окружения не болел тяжёлой пневмонией и не погиб? Я не панике, но пневмонии реально тяжёлые, к счастью, не у всех
Ковидные госпитали в Барнауле заполнены на 100%. Если больной может сам ходить - отправляют домой. Тяжелых увозят в Новоалтайск, Бийск и Славгород. А в остальном, все хорошо!
8.09.2020 12:53
Гость
Причем здесь запугивания? Неужели у Вас, гость, никто из окружения не болел тяжёлой пневмонией и не погиб? Я не панике, но пневмонии реально тяжёлые, к счастью, не у всех
да, болели, сам болел, через два- три рукопожатия есть смерти, причем не старые люди.
но с хроническими заболеваниями
лечить как это врачи не знают. это 146%