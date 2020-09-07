Вернуться к правилам жизни начала марта 2020 года, вероятно, не получится никогда. Об этом в ходе онлайн-брифинга 7 сентября заявила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова. По ее словам, масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция "останутся с нами пожизненно".
"В общественных местах масочный режим не закончится никогда", – уточнила Егорова.
Как уже сообщал amic.ru, по последним данным в Алтайском крае с начала эпидемии коронавируса заразились 12 156 человек. Количество летальных исходов в регионе достигло 366. В 135 случаях причина смерти – коронавирусная инфекция.
Комментарии
явно не надеяться на вакцину вообще
Такая прибыль на продаже масок! Пока в Роспотребнадзоре лоббируют интересы власть имущих, то не за горами тот день, когда всех заставят носить веревку на шее!
Как таких не далеких назначают на руководящие должности, такую ересть несет и делает вид что сама в это верит, про какую дезенфекцию и дистанцию бредет
Во те здрасти с новым годом . а это как а вакцина как . а как так то
"В общественных местах масочный режим не закончится никогда", – уточнила Егорова
В ресторанах и кафе никто в масках не ест и есть не будет. В общественной бане никто в масках мыться не будет. А значит придется делать исключения. А если будут исключения, значит масочный режим в этих местах закончится, значит она сказала глупость
Роспотребнадзор "опустил" правительство и самого(!) ниже плинтуса!!! В то время, когда правительство во главе с президентом говорит, что изобретена вакцина и прививка способна выработать иммунитет до 5-6 лет, Роспотребнадзор говорит, что победить вирус не возможно и только маски спасут мир!
Понаберут по объявлению на работу в Роспотребнадзор...
7.09.2020 14:28
- гость -
Такая прибыль на продаже масок!
Назревает насыщение рынка.
В почту приходят предложения об оптовой поставке масок по 2,60 р за шт.
Думаю, это уже не сильно далеко от себестоимости.
Это фактически заявление должностного лица, что новая российская вакцина от COVID-19 не действенна и является пустышкой?
Сама намордник всю жизнь носи, совсем уже ку-ку
Такая прибыль на продаже масок! Пока в Роспотребнадзоре лоббируют интересы власть имущих, то не за горами тот день, когда всех заставят носить веревку на шее!
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какая прибыль на продаже масок? Я с марта ношу одну и ту же маску, вкорячат на всю жизнь масочный - всю жизнь буду носить одну и ту же маску.. И класть я на них всех хотел - они делают вид, что работают, мы делаем вид - что верим.
7.09.2020 14:59
- гость -
Тебя кремируют-мы сделаем вид,что ты живой.
можно противогазы носить так безопаснее
о те здрасти с новым годом . а это как а вакцина как . а как так то
Что вам эта вакцина далась? Еще никто не знает, сколько от нее иммунитет будет держаться, может, 3 месяца, так что, 4 раза в год ее колоть?
Ребят, маски очень даже полезная штука. Можно делать, чё хочешь. Это ж мечта многих.
гнать такого специалиста!
(при дыхании в маске собирается влага, на глаза попадает в том числе в виде испарения, если постоянно с ними ходить, какие-нибудь новые болезни расплодятся, про которые еще не слышали)
Ода глупости... егоровы приходят и уходят, как же вас набирают на такую работу? за личную преданность?
.09.2020 14:33
- гость -
"Роспотребнадзор "опустил" правительство и самого(!) ниже плинтуса!!! "
Сам на
самоизоляции...!?
Ну напрасно она так. Еще в начале эпидемии все спецы говорили, что короновирус постепенно потеряет свою летальность и превратится "в обычную простуду" без сильных проявлений. Заразились, почихали три дня и забыли. Мы вообще живем в мире вирусов. Вокруг нас их много летает и ничего. Будет еще и ковид19. Главное - пережить период, когда он адаптируется к человеку и перестанет быть особоопасным. Помните свиной и птичий гриппы? Похожая ситуация.
- Слушай, че то у тебя шашлык не вкусный и не жуется.
- Маску то сними, олень!
Можно делать, чё хочешь. Это ж мечта многих.
пока единственный плюс - экономия на помаде. у меня
Главное - пережить период
сколько?? годик?
риходят предложения об оптовой поставке масок по 2,60 р за шт.
Думаю, это уже не сильно далеко от себестоимости.
до ковида покупали по 1,16 3-хслойная медицинская из SMS нетканое полотно
7.09.2020 15:38
- гость -
Аааа, ржака. И у меня. Вот думаю, если носить противогаз, экономия будет на туши, на тональнике, тенях, подводке.
Я достаю из широких штанин
Маску, размером с мою хлеборезку
Теперь я позволить себе могу магазин
И даже в маршрутке поездку
экономия будет на туши, на тональнике, тенях, подводке.
и уронить экономику косметологии???
А мне комфортно в маске. Буду носить пожизненно с удовольствием. Дело в том, что я немножечко некрасивая, а в маске такая ничего себе, загадочная и стройная.
а в маске такая ничего себе, загадочная и стройная.
хм, у Вас маска на пол тела?
хотя да... хорошо скрывает второй/третий подбородок!
Господин Пэ Жэ надел на вас намордники, причем сам ходит без намордника и его губернаторы тоже. Потому что вы пацаки и вы еще КУ три раза будете делать, вас заставят.
а в маске такая ничего себе,
А если в скафандре, то все ничего себе будут,
и мужики бухать перестанут...
А то я столько не выпью, я столько не выпью.))
...и такие люди получают ЗПЛ ИЗ БЮДЖЕТА . ДНО
В Японии без указок сверху в каждую эпидемию сами надевают маски и не ноют.. Сшейте одну маску стирайте и гладьте,ворчуны.
7.09.2020 16:08
- гость - Для этих целей мы подушку используем. Можете не носить маску, пусть Франк таскает ее, пример показывает.
франк некрасивый оябэжэ
Роспотребнадзор - террористическая организация.
РПН- нахлебники! За какие заслуги их содержать? За тупые идиотические меры по "борьбе" с "пандемией"?? В шею гнать ! Упразднить эту бесполезную организацию