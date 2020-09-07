Вернуться к правилам жизни начала марта 2020 года, вероятно, не получится никогда. Об этом в ходе онлайн-брифинга 7 сентября заявила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова. По ее словам, масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция "останутся с нами пожизненно".

"В общественных местах масочный режим не закончится никогда", – уточнила Егорова.

Как уже сообщал amic.ru, по последним данным в Алтайском крае с начала эпидемии коронавируса заразились 12 156 человек. Количество летальных исходов в регионе достигло 366. В 135 случаях причина смерти – коронавирусная инфекция.