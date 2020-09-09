Еще 64 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом

Оперштаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 64 новых случаях заражения COVID-19 в регионе. Таким образом, на 9 сентября общее число инфицированных в крае достигло 12 280 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 46, Заринск, Яровое – по 5 заболевших, Новоалтайск – 2, Рубцовск, Егорьевский, Калманский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский районы – по одному заболевшему.
Также за сутки в Алтайском крае скончались еще трое пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Общее количество летальных случаев за пять месяцев с начала эпидемии в регионе выросло до 374. В тяжелом состоянии сейчас находятся 126 пациентов, из них 49 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, жители Алтайского края в первый "постковидный" уикенд (с 4 по 7 сентября) отправились в кино. Открывшиеся кинотеатры региона посетили около 10 тысяч человек.
Комментарии
Интересно,сколько тестов проводят в день?)))))))
ну все...кино открыли,щас все на кино списывать будут. достал этот маразм
Пусть лучше сосчитают, сколько людей утром и вечером в битком набитом транспорте ездит. Из-за отвратительной, намеренно испоганенной, организации движения, видите ли, "пока стоимость не повысится, улучшать ничего не будем"
9.09.2020 13:32
- гость -
69