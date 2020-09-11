Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 63 человека

Еще 63 случая коронавируса лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводят в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19. Общее число зараженных в крае с начала эпидемии достигло 12 405.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 52, Новоалтайск – 3, Бийск – 2, Рубцовск, Славгород, Волчихинский, Калманский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по одному человеку.

Также за сутки скончались четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 382. В тяжелом состоянии находятся 113 пациентов, из них 53 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 10 сентября, оперштаб сообщил сразу о 10 случаях заражения в Ключевском районе Алтайского края. Однако власти опровергли предположения о вспышке заболеваемости. Все 10 случаев выявили в совершенно разных селах района.