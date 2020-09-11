Змея "прогулялась" по Речному вокзалу Барнаула

На Речном вокзале Барнаула заметили ползущую по асфальту змею. Видеозапись с ней опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Автор записи называет главную героиню ролика "маленькой гадючкой", однако с таким определением согласились далеко не все.

Сразу несколько комментаторов выразили сомнения на тот счет, что у автора есть основания относить указанную змею к семейству гадюковых.

Они предположили, что в кадр попала обыкновенная медянка, укусы которой, в отличие от гадюки, не опасны для жизни человека.