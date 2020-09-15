63 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае

63 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в крае достигло 12 651.
Новые случаи инфицирования распределились так: Барнаул – 36, Бийск – 6, Новоалтайск – 3, Рубцовск, Бийский, Первомайский районы – по 2 человека, Славгород, Бурлинский, Заринский, Зональный, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Топчихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
Также выросло и количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За сутки умерли четыре человека. Общее количество скончавшихся теперь составляет 394 человека. Из них от COVID-19 умерли 153 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся 137 пациентов, из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что горбольница № 2 Бийска закрылась на карантин из-за вспышки коронавируса. Известно о 29 случаях заболевания COVID-19 среди сотрудников медучреждения.
Комментарии
Бийск -6 ? а как же 29 врачей ? ну как верить этим цифрам то ? либо писать надо так: Бийск -6 не считая врачей, детей, и всего трудоспособного населения
Нафиг это каждый день считать? для чего? щас грипп начинается тоже считать будете? раковых посчитайте, а еще лучше проверьте все население бесплатно на раковых (от него больше чем от ковида умерло)!
Маразм какой то!
Среди знакомых половина либо уже переболела, либо сейчас болеет, либо члены семьи или близкие родственники болели.
Хватит заливать про единичные случаи.
Треть населения уже перенесла заразу.