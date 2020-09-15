63 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае

63 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в крае достигло 12 651.

Новые случаи инфицирования распределились так: Барнаул – 36, Бийск – 6, Новоалтайск – 3, Рубцовск, Бийский, Первомайский районы – по 2 человека, Славгород, Бурлинский, Заринский, Зональный, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Топчихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

Также выросло и количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За сутки умерли четыре человека. Общее количество скончавшихся теперь составляет 394 человека. Из них от COVID-19 умерли 153 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся 137 пациентов, из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что горбольница № 2 Бийска закрылась на карантин из-за вспышки коронавируса. Известно о 29 случаях заболевания COVID-19 среди сотрудников медучреждения.