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63 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Скончались еще четверо пациентов с COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

63 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в крае достигло 12 651.

Новые случаи инфицирования распределились так: Барнаул – 36, Бийск – 6, Новоалтайск – 3, Рубцовск, Бийский, Первомайский районы – по 2 человека, Славгород, Бурлинский, Заринский, Зональный, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Топчихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

Также выросло и количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За сутки умерли четыре человека. Общее количество скончавшихся теперь составляет 394 человека. Из них от COVID-19 умерли 153 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся 137 пациентов, из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что горбольница № 2 Бийска закрылась на карантин из-за вспышки коронавируса. Известно о 29 случаях заболевания COVID-19 среди сотрудников медучреждения.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.09.2020 13:47
zloy

Бийск -6 ? а как же 29 врачей ? ну как верить этим цифрам то ? либо писать надо так: Бийск -6 не считая врачей, детей, и всего трудоспособного населения

15.09.2020 14:14
Козел

Нафиг это каждый день считать? для чего? щас грипп начинается тоже считать будете? раковых посчитайте, а еще лучше проверьте все население бесплатно на раковых (от него больше чем от ковида умерло)!
Маразм какой то!

15.09.2020 14:17
- гость -

Среди знакомых половина либо уже переболела, либо сейчас болеет, либо члены семьи или близкие родственники болели.
Хватит заливать про единичные случаи.
Треть населения уже перенесла заразу.

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