Ливни и грозы накроют Алтайский край 16 сентября

Теплая погода сохранится в Алтайском крае в среду, 16 сентября, сообщает краевой ЦГМС. Однако часть территории накроют дожди и грозы.

Температура воздуха будет держаться в пределах от +21°C до +26°C. Также прогнозируется мощный ветер – воздушный поток временами может достигать 20 м/с. Местами пройдут дожди и грозы.

В Барнауле днем столбики термометров будет показывать от +22°C до +24°C. Вечером кратковременный дождь. Ветер ожидается сильный. Его скорость составит от 6 до 11 м/с, а при порывах – до 16 м/с.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредила жителей региона о непогоде.