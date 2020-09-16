"Хорошо жить в сверхдержаве..." Жителей Брянска напугал провал дороги в центре Барнаула

Паблик "Тревожный Брянск" в социальной сети "ВКонтакте" выложил фото (кстати, сделанные фотокорреспондентом amic.ru Екатериной Смолихиной) провала дороги на пересечении улицы Профинтерна и проспекта Ленина в Барнауле, сопроводив единственной подписью: "Хорошо жить в сверхдержаве..."
Подписчики сообщества стали интересоваться, где в Брянске находится место инцидента, и ругать администраторов паблика, не указавших, что это произошло в другом городе.
Как уже сообщал amic.ru, асфальт вместе со светофором и дорожным знаком провалился в центре Барнаула в среду, 16 сентября. Причиной стало повреждение магистральной теплосети. В ближайшее время Сибирская генерирующая компания (СГК) обещает опубликовать список домов, которые попадут под отключение горячей воды на время ремонтных работ.
Комментарии
Славимся прорывами по всей России
Прорывы бывают в любой стране, где есть водопроводы. Даже в богатой Австралии.
"Авария на водопроводе стала причиной зрелищного фонтана в центре австралийского города Мельбурн. В результате прорыва трубы из под земли на высоту 80 метров стала бить мощная струя воды. Десятки близлежащих домов были повреждены и затоплены."
"Хорошо жить в сверхдержаве..."
@ Число считающих Россию «великой державой» россиян рухнуло на 20% за три года.
По данным ВЦИОМа, на сентябрь 2020 года 37% российских граждан считали свою страну «великой державой». По сравнению с 2018 годом их доля уменьшилась на 12 процентных пунктов, а если сравнивать с 2017-м - на 20 п.п.@
16.09.2020 18:37
- гость -
"Дождю" особой веры нет. Можно подумать, что они все опросы за годы коллекционируют. ))
Пешеходный переход на пути к еврейскому магазину...