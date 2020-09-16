"Хорошо жить в сверхдержаве..." Жителей Брянска напугал провал дороги в центре Барнаула

Паблик "Тревожный Брянск" в социальной сети "ВКонтакте" выложил фото (кстати, сделанные фотокорреспондентом amic.ru Екатериной Смолихиной) провала дороги на пересечении улицы Профинтерна и проспекта Ленина в Барнауле, сопроводив единственной подписью: "Хорошо жить в сверхдержаве..."

Подписчики сообщества стали интересоваться, где в Брянске находится место инцидента, и ругать администраторов паблика, не указавших, что это произошло в другом городе.

Как уже сообщал amic.ru, асфальт вместе со светофором и дорожным знаком провалился в центре Барнаула в среду, 16 сентября. Причиной стало повреждение магистральной теплосети. В ближайшее время Сибирская генерирующая компания (СГК) обещает опубликовать список домов, которые попадут под отключение горячей воды на время ремонтных работ.