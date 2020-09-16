Обновленную Доску почета открыли в Барнауле

Торжественное открытие обновленной экспозиции Доски почета "Слава и гордость Барнаула" прошло 16 сентября. Галерею славы украсят фотографии 27 жителей города и 14 трудовых коллективов, пишет пресс-служба мэрии.

"Город живет и развивается благодаря вам, дорогие земляки. Вы своим трудом, талантом, энергией вносите неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала краевой столицы, способствуете динамичному движению вперед. Строятся новые жилые кварталы, школы и детские сады, благоустраиваются дворы и общественные пространства, ремонтируются дороги и инженерные коммуникации. Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов! С праздником! С Днем города!" – поздравил награжденных Вячеслав Франк.