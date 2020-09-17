64 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае

Специалисты лабораторно подтвердили еще 64 случая коронавируса в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводит региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. Общее число заразившихся с начала эпидемии в крае достигло 12 780 человек.

"На 17 сентября в Алтайском крае зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 33, Бийск, Новоалтайск – по 5 заболевших, Заринск, Рубцовск, Славгород, Бийский район – по 2 заболевших, Алейск, Баевский, Заринский, Змеиногорский, Кытмановский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Тальменский, Угловский, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы – по 1 заболевшему", — констатировали в оперативном штабе.

Отметим, что впервые суточный прирост инфицированных в Алтайском крае оказался меньше, чем в соседней Республике Алтай, где, как уже сообщал amic.ru, выявили 65 заболевших.

Также в Алтайском крае за сутки скончались еще пятеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 406.

Как уже писал amic.ru, празднование 290-летия Барнаула, которое намечено на 19 сентября, пройдет со всеми мерами предосторожности. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, будет необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.