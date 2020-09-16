"Там маски потребуются". Виктор Томенко о торжествах в честь 290-летия Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о необходимости соблюдения масочного режима во время торжеств, посвященных празднованию 290-летия Барнаула. Глава региона выступил во время заседания краевого правительства сегодня, 16 сентября. Томенко напомнил, что регион перешел на третий этап снятия "ковидных" ограничений, однако эпидемиологические требования соблюдать все же необходимо.

"Будут сохранены необходимые меры предосторожности для тех, кто обеспечивает взаимодействие людей между собой, обслуживает большие группы потребителей, покупателей, всего населения Алтайского края. У нас с вами впереди День города. Площадок много, люди будут сконцентрированы на них. Там маски потребуются", – подчеркнул губернатор.

Как уже сообщал amic.ru, указ о переходе Алтайского края к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу Томенко подписал накануне, 15 сентября.

Основные праздничные мероприятия, посвященные 290-летию Барнаула, запланированы на субботу, 19 сентября. С полной программой торжеств можно ознакомиться здесь.