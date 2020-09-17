Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме и поедет в Сибирь

Депутат Госдумы России и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин написал заявление о сложении полномочий члена нижней палаты парламента.

Проект постановления об удовлетворении его просьбы опубликован в электронной базе данных государственной думы РФ.

Отказ от мандата Карелин объяснил тем, что его избрали депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Вопрос сложения полномочий нижняя палата парламента может рассмотреть на пленарном заседании, которое состоится 22 сентября.

Ранее amic.ru писал, что Александр Карелин прокомментировал драку в Барнауле, в результате которой погиб 40-летний Павел Рохлов.

По словам Карелина, обладание навыками единоборств всегда является отягчающим обстоятельством в подобных ситуациях. При этом парламентарий отметил, что эта история в большей степени находится не в юридических категориях, а является моральной дилеммой.