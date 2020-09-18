Автобус Новосибирск – Барнаул съехал в кювет из-за приступа у водителя

Пассажирский автобус Барнаул – Новосибирск сошел в кювет в 15 километрах от Черепанова. Инцидент произошел ночью 18 сентября, пишет "НГС".

"Автобус "Барнаул – Новосибирск" съехал в кювет, водителю стало плохо с сердцем, передано в "03", – рассказали в службе "112".

По информации ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Водителя госпитализировали в больницу, а для того чтобы все пассажиры смогли добраться до Барнаула, ему нашли замену.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле во время движения загорелся пассажирский автобус. Никто из пассажиров не пострадал.