В День рождения Барнаула 160 волонтеров городского отделения "Единой России" вышли к горожанам, для того чтобы поздравить жителей и гостей краевого центра с юбилеем. Активисты отправились на площади, в парки и скверы всех районов города для проведения акции "С 290-летием, родной Барнаул!".

Каждому жителю вручали разноцветные воздушные шары, карманные календари, спецвыпуски газет "Читай!Город" и "Вечерний Барнаул". Как отметил секретарь местного отделения "Единой России" Юрий Еремеев, впервые ко Дню города единороссы выпустили партийную газету, номер которой посвящен Барнаулу и его жителям.

"Спецвыпуск газеты "Читай!Город" уже появился на оживленных площадях Барнаула. В нем мы сделали акцент на самом главном – людях. Речь идет не только о членах партии, но и ее сторонниках. Тех, кто с нами совсем недавно и только вливается в насыщенную партийную повестку, и тех, кто уже не мыслит свою жизнь без ежедневной работы в качестве активиста. Мы на примерах показали свою открытость и готовность помочь каждому, особенно в период пандемии. Убежден, именно такие неравнодушные люди, с которыми можно познакомиться на страницах издания, и населяют Барнаул. Для меня нет ничего важнее развития краевой столицы. Уверен, только общей семьей барнаульцев мы сможем внести еще больше ярких красок в жизнь родного города", – поделился Еремеев.

Завершат акцию на набережной города и в Нагорном парке. Всего же волонтеры планируют раздать 80 тысяч газет, 20 тысяч разноцветных шаров и 10 тысяч календарей, а пришедшим на авиашоу вручат маски, соблюдая все предписания санитарных служб.

Напомним, старт юбилейной праздничной программе единороссы дали накануне, организовав памятное мероприятие в честь известного градоначальника Анатолия Мельникова.