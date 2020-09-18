Память легендарного градоначальника почтили в канун юбилея Барнаула

В честь 290-летия Барнаула местное отделение "Единой России" вместе с администрацией города, а также родственниками и коллегами выдающегося градоначальника вспомнили трудовые достижения почетного жителя Барнаула и Алтайского края Анатолия Мельникова.

Именно при активном участии председателя Барнаульского горисполкома Анатолия Мельникова была заложена традиция в конце лета или начале осени праздновать День города. Первое масштабное торжество — 250-летие — краевая столица отметила 14 августа 1980 года.

В апреле партийцы установили мемориальную доску на доме, где жил и работал Мельников. Тогда же единороссы пообещали родным и коллегам известного градоначальника встретиться в рамках празднования 290-летнего юбилея краевого центра.

Как отметил глава города Вячеслав Франк, Анатолий Мельников — легенда Барнаула, который работал исключительно в интересах горожан:

"Анатолий Иванович — знаковая фигура в истории Барнаула. Мне в этой жизни повезло, ведь я знал его лично и общался с ним. Его сила была в том, что он знал город изнутри, видел его свет. И это позволяло ему принимать правильные и стратегически выверенные решения, а также умело отстаивать интересы Барнаула. Светлая ему память".

По единогласному мнению секретаря Барнаульского отделения "Единой России" Юрия Еремеева, представителя губернатора и правительства региона в АКЗС Стеллы Штань, председателя гордумы Галины Буевич и руководителя фракции "ЕР" в БГД Вячеслава Перерядова, Анатолий Мельников — легендарный руководитель не только в масштабах города, но и края.

Весной единороссы добились увековечивания имени легендарного градоначальника. По просьбе партийцев глава Барнаула подписал постановление о присвоении одной из новых улиц в Индустриальном районе имени Анатолия Мельникова. Здесь появится благоустроенная аллея с клумбами и малыми архитектурными формами.