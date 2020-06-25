Виктор Томенко ушел на "удаленку". В окружении губернатора нашли зараженных COVID-19

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно", – заявил глава региона.
Томенко попросил жителей региона продолжать придерживаться мер безопасности и профилактики, оставаться внимательными и осторожными, а также беречь себя и своих близких.
Комментарии
Неужели даже это не подвигнет Виктора Петровича заставить работаить Роспотребнадзор?
Тоже вариант на время проведения голосования.
"Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме"
Вот он, реальный уровень распространения вируса. Я думаю, уже процентов 20-30 населения с вирусом сталкивались и переболели, с симптомами или без них.
У меня и жены обоняние пропадало, температура была 37 с копейками, неделя хандры и слабости. Мы надеемся что это была корона. Тесты сдавали - отрицательно
Нет,Виктор Петрович,так не годится. Давайте-ка ,заезжайте в "горку"-полежите,пообщайтесь,в глаза медикам и пациентам посмотрите...
В Барнауле было обращение к Губернатору Виктору Томенко с просьбой временно отменить собрания Собственников жилья, так как из-за коронавирусной инфекции жители города, особенно пожилые, лишены возможности участвовать и контролировать процесс, поэтому возможны фальсификации. Поскольку боятся заразиться. Обращение было переслано в городской Комитет ЖКХ. Получена отписка, что население может участвовать в очной и заочной форме по прежним правилам.
Недавно СМИ «Толк» был показан видеосюжет, что жители Барнаула по ул Чеглецова 7а столкнулись с тем, что голосовали за благоустройство двора с детской площадкой. К их удивлению, вместо площадки возводят парковку. Якобы произошло переголосование.
Прием кое-кому понравился. В доме на ул.Горно-Алтайская,4 идут слухи, что тоже было какое-то переголосование в пользу парковки. Пока приходил ответ от Бенса А.Ф., что всё делается на основании протокола собрания. Но Антон Федорович предусмотрительно не указывает, какой именно протокол он имеет в виду. Нет ни даты принятия, ни решения, никакой конкретной информации. Обращались также в полицию. Официального ответа нет. Звонил мужчина, представился участковым, Не назвал ни имени, ни фамилии, ни звания. Сказал, что всё законно, все протоколы есть. . Попросили указать, какие именно протоколы, есть ли они у него копии, пусть покажет. Ответил, это секретная информация для служебного пользования(протоколы собрания собственников) и он не может с ними ознакомить.
Это как? А зарплату будет получать и все плюшки как будто работает на работе??? Захотел - остался дома?
Мало того, специалист городского Комитета ЖКХ прямо заявила, что это по указанию комитета вырубили деревья на придомовой территории( порядка 20 штук), так как они были плохими. жителей спрашивать не обязательно.
в москву рванул отдохнуть от нас, вот удаленно и поработает
25.06.2020 12:25
- гость -
Сдайте тесты на антитела. Если вы здоровы и не перенесли ковид, значит у вас с женой психическое расстройство.
25.06.2020 12:43
- гость -
В Москве спад, Возможно, там сейчас безопаснее.
По количеству заболевших половина края должна сидеть на удалёнке!!!!!!!!
Зачем в Москву? Белокуриху открыли, пора отпусков началась.
25.06.2020 12:37
- гость -
Это как? А зарплату будет получать и все плюшки как будто работает на работе??? Захотел - остался дома?
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А на удаленке люди не работают, а отдыхают, по-вашему?
Мы на удаленке с конца марта. Скорее всего до конца лета в таком режиме будем. IT-область, нам без разницы, где работать - из дома или в офисе.
Какой поп такой и приход ...