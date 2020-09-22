Виктор Томенко делает еженедельные тесты на COVID-19

Виктор Томенко, как высшее должностное лицо Алтайского края, по роду своей деятельности общается с большим числом людей, поэтому раз в неделю он сдает тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Как уже писал amic.ru, очередное исследование показало наличие у Томенко COVID-19.

Подчеркивается, что все те, кто общался с губернатором во время празднования 290-летия Барнаула, проинформированы о ситуации с Томенко. В пресс-службе главы региона уверены, что все эти люди ответственно относятся к своему здоровью и пройдут тестирование.

Добавим, что состояние здоровья губернатора позволяет ему работать в обычном режиме, но на "удаленке".