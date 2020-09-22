Виктор Томенко делает еженедельные тесты на COVID-19

Виктор Томенко, как высшее должностное лицо Алтайского края, по роду своей деятельности общается с большим числом людей, поэтому раз в неделю он сдает тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Как уже писал amic.ru, очередное исследование показало наличие у Томенко COVID-19.
Подчеркивается, что все те, кто общался с губернатором во время празднования 290-летия Барнаула, проинформированы о ситуации с Томенко. В пресс-службе главы региона уверены, что все эти люди ответственно относятся к своему здоровью и пройдут тестирование.
Добавим, что состояние здоровья губернатора позволяет ему работать в обычном режиме, но на "удаленке".
Комментарии
А у меня все равно вопрос) а почему врачам, учителям, воспитателям, кассирам в магазинах не делают еженедельный тест? Они с большим количеством людей общаются или это не те люди, а те люди, с которыми губернатор общается, в администрации сидят? Там тяжелее инфекция переносится или как? Или нам всем труднее смириться с их потерей будет или я чего-то не понимаю?
Такой же вопрос, Он что Богом помазан?....
Еженедельно за 1400 дорого
Продавцы учителя-это не люди
Почему обеспеченный человек делает тесты за счёт государства. А человек который живёт на прожиточный минимум , должен делать тесты за свой счёт. Это вроде бы странный вопрос. Но ответ на него знают даже 5-ти классники.
Страшно, что это уже даже не смущает ни кого.