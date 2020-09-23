Солнечный и опасный. Барнаульцам помогут держать уровень витамина D под контролем

"Солнечный" витамин D влияет на уровень серотонина – "гормона счастья", а также на иммунитет, кости и мышцы. Его основная функция – помогать "стройматериалам", кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике. Для человека важно сохранять баланс витамина D в организме. Нужно следить, чтобы не возникло недостатка или избытка.

При этом не стоит заниматься самолечением: могут быть проблемы с всасыванием из кишечника или метаболизмом витамина из-за заболеваний печени. В таких случаях есть риск навредить себе дополнительным приемом витамина D.

Чем опасен дефицит витамина D?

В организм витамин D попадает в двух формах: D2 поступает с пищей, а D3 образуется в коже под действием УФ-излучения. Но если прятаться от солнца под одеждой или пользоваться солнцезащитными средствами, витамина будет не хватать. Поэтому даже в жарких районах живут люди с дефицитом витамина D.

Организм восполняет нехватку кальция за счет костей. У взрослых это может обернуться остеопорозом, а у детей – рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, мягкими.

Чем опасен избыток витамина D?

Повышенный уровень витамина D опасен высокой концентрацией кальция в плазме крови – это плохо для сосудов, печеночной и почечной ткани. Кроме того, избыток "солнечного" витамина может вызвать тошноту, рвоту, запоры и даже анорексию. Как правило, причина интоксикации – чрезмерное употребление препаратов с витамином D.

Как определить свой уровень витамина D?

Лучше доверить исследование своего организма профессионалам. Например, до 31 октября 2020 года в отделениях лаборатории "Гемотест" в Барнауле стоимость исследования на витамин D – 1290 рублей. Результаты придут на следующий день.

Для анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты можно увидеть в личном кабинете на сайте, получить по электронной почте или SMS. Расшифровать их помогут врачи-консультанты "Гемотеста": достаточно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 550-13-13.

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ул. Советская, д. 7

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