Искусство цветного камня. В АлтГТУ будут готовить мастеров по флорентийской мозаике

В АлтГТУ будут готовить мастеров по флорентийской мозаике и графике. На базе вуза откроют художественно-производственные мастерские Российской академии художеств (РАХ). Накануне в АлтГТУ решение обсуждали с заслуженным художником РФ, академиком и первым вице-президентом РАХ Виктором Калининым.

"Нет ни одного учебного заведения в России, где бы готовились мастера по флорентийской мозаике. Это наша общая мечта – создать на базе АлтГТУ мастерские Академии художеств по флорентийской мозаике и графике. Выпускники художественных вузов страны могут поступить к нам и в течение двух лет совершенствоваться в этой области искусства", – рассказывает заместитель директора института архитектуры и дизайна АлтГТУ Михаил Шишин.

По словам Михаила Шишина, это востребованное дополнительное образование. Например, Колыванский камнерезный завод заинтересован в таких мастерах.

"Мастера Колыванского камнерезного завода цветными камнями будут набирать рисунок идентичный по цвету, фактуре, размеру. Это очень долгий и кропотливый процесс, фактически ювелирный. В результате будут созданы совершенно уникальные произведения и переданы в Художественный музей на площади Октября Барнаула. Гигантские мозаики будут открывать все экспозиции музея", – добавляет Михаил Шишин.

На протяжении пяти дней Виктор Калинин совместно с преподавателями и студентами института архитектуры и дизайна АлтГТУ подготовили два крупных полотна – основы для выполнения флорентийской мозаикой.