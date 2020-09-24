Физика, химия, математика. В Барнауле пройдет онлайн-турнир по естественным наукам

В Барнауле началась регистрация участников интернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко по физике, химии и математике. Принять участие в онлайн-турнире могут ученики 8-10 классов.

Олимпиадные задания будут включать задачи разной сложности по трем предметам: математика, физика и химия. У ребят будет возможность проверить знания и навыки, а также попробовать свои силы в исследовательской деятельности и выполнении проектов в выбранной области.

Онлайн-испытания для школьников состоятся:

3 октября в 14:00 – по математике;

4 октября в 14:00 – по физике;

11 октября в 14:00 – по химии.

Чтобы стать участником, обязательно необходимо до 2 октября зарегистрироваться на портале олимпиад по ссылке.

Победители интернет-олимпиады получат призы от Фонда Андрея Мельниченко, а также – в случае благоприятной эпидемиологической ситуации – смогут принять участие в декабрьской профильной смене образовательного центра "Сириус" в Сочи.