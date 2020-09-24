Восемь зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о восьми новых случаях смерти среди пациентов, зараженных коронавирусом. Таким образом, общее количество умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 452. Ковид стал причиной смерти у 183 инфицированных.
Также лабораторно подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 13 298 человек. Выздоровели 11 834 человека.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 42, Бийск – 16, Павловский район – 5, Кулундинский район – 4, Рубцовск, Бийский, Зональный, Первомайский районы – по 2 заболевших, Заринск, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Красногорский районы – по одному человеку.
В тяжелом состоянии находятся 155 пациентов, из них 75 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае начинается вакцинация от коронавируса. В четверг, 24 сентября, первую прививку в качестве добровольца поставит главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. После вакцинируют еще 41 медицинского работника. Когда прививку сможет поставить любой желающий – пока неизвестно.
Комментарии
Сколько на ИВЛ и сколько тяжёлых уже не говорят. Не хотят пугать население
Написали вон155 тяжёлых и 75 ИВЛ
В тяжелом состоянии находятся 155 пациентов, из них 75 подключены к аппаратам ИВЛ.
так-то написали, просто сколько тестов (а лучше по людям) проводят не говорят
Все-таки политика непроведения тестов у всех заболевших ОРВИ дает свои результаты. Количество тяжелых пациентов неуклонно идет вверх.
Еще удивляются, почему все стремятся уехать из страны. Потому что вот чуть какая сложная ситуация и государство вытирает ноги о граждан, как сейчас с тестами, статистикой и лечением...
Очевидно же, что статистика искусственная.
Сначала якобы снижение, чтобы коэффициент был ниже 1, чтобы формально пройти в рамки послаблений (разрешить бизнесу работать - это правильно, но надо не расслабляться и требовать соблюдения мер предосторожности, прежде всего с каждого человека).
Теперь рисуют медленный рост в рамках заданного коэффициента. Вангую ежедневный прирост на 2-3-4% относительно предыдущего дня.
По моему мнению, случаев заражения тысячи ежедневно. Эпидемия в активной фазе.
В моем окружении половина уже переболела плавно, начиная с мая, и сейчас некоторые по домам сидят без обоняния. Антитела у многих уже подтверждены.
ТЕСТЫ НЕ БЕРУТ.
ХОТЬ ЗАБОЛЕЙСЯ!
Да сдались вам эти тесты?! Болезнь проходит у большинства нормально, на ногах. Потерял нюх через 2 недели появился. Стало худо совсем увезут в больничку а там как карта ляжет. Вы к кому тут призываете то? К Попову что ли? У него другие дела. На них надеяться не то что нельзя, но и крайне глупо уже.
просто сколько тестов (а лучше по людям) проводят не говорят
Какая разница, сколько тестов. Половина чиновникам регулярно. Интересно, скольким с ОРЗ сделали.
Врачей так регулярно не тестируют как чиновников.
а до простолюдинов вообще не доходит очередь... ну только если при смерти