Восемь зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о восьми новых случаях смерти среди пациентов, зараженных коронавирусом. Таким образом, общее количество умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 452. Ковид стал причиной смерти у 183 инфицированных.

Также лабораторно подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 13 298 человек. Выздоровели 11 834 человека.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 42, Бийск – 16, Павловский район – 5, Кулундинский район – 4, Рубцовск, Бийский, Зональный, Первомайский районы – по 2 заболевших, Заринск, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Красногорский районы – по одному человеку.

В тяжелом состоянии находятся 155 пациентов, из них 75 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае начинается вакцинация от коронавируса. В четверг, 24 сентября, первую прививку в качестве добровольца поставит главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. После вакцинируют еще 41 медицинского работника. Когда прививку сможет поставить любой желающий – пока неизвестно.