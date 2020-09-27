Любоваться лучше издалека. Тигриное семейство Барнаула во всей полосатой красе

День тигра отмечают в последнее воскресенье сентября жители Дальнего Востока России. Главная цель этого праздника – обратить внимание на проблему сохранения на Земле такого редкого вида кошек как амурский тигр. Сейчас их в России осталось чуть более 500 особей. В Барнауле тоже есть представители тигров, в том числе и амурские. Правда, живут они в зоопарке, а не на воле в сосновом бору. Но зато радуют жителей своей мощной полосатой красотой. У каждого тигра – своя история и свой характер. Специально для amic.ru директор зоопарка Сергей Писарев рассказывает о жизни полосатых любимцев.

Красавица Багира

– Когда мы думали завести большую кошку в Барнаульском зоопарке, коллектив проголосовал быстро и единогласно: "Тигр! Это должен быть амурский тигр!" Ну, тигр, так тигр. Кто может сравниться с мощной красотой этих потрясающих животных? Так в нашем зоопарке появилась величественная Багира.

Тигрица сразу полюбилась всему городу. Она спокойна и наблюдательна. В ней нет звериной спеси и агрессии. Красавица-тигрица встречает хорошо знакомых людей пофыркиванием, трется мордочкой о стенку вольера и урчит. Багира оказалась еще и замечательной мамой. За шесть лет она подарила миру двадцать четыре здоровых малыша. Двадцать четыре! Что бы вы понимали – обычно тигрица в неволе приносит потомство один раз в три года.

Багира оказалась отличным воспитателем. Она принимает участие в каждом малыше. Постоянно возится с ними, учит всему, что сама умеет. За тем, как она играет с котятами, можно наблюдать часами. Тигрица, обнимающая тигренка, – картина, которая умилит любого, главное, любоваться ими издалека. Мама-тигр – это дьявол в полосатой шкуре.

Галантный Шерхан

– Шерхан – это для нашего зоопарка отдельная тигриная история силы. Он значительно моложе Багиры. Молодой глава семьи, так сказать. До Шерхана был другой тигр, но у него отношения с Багирой не сложились, так бывает. Мы решили найти другую пару. Так в зоопарке поселился Шерхан. И не ошиблись.

Да-да, образовалась настоящая семья. И, как я говорил, довольно плодовитая. Возникла только одна, если так можно выразиться, проблема. Когда отвезли генетический материал в научный центр Новосибирска, выяснилось, что тигрята нашей полосатой четы не амурские. Это помесь южно-китайского и амурского тигра. Нам пришлось убрать табличку "Амурский тигр" и поставить просто "Тигр".

Шерхан оказался галантным кавалером. Он никогда не обижает Багиру. Он с ней ласков и обходителен. А это у тигров дорогого стоит. У самцов не принято выхаживать потомство, но Шерхан принимает активное участие, наблюдая за ними из соседнего вольера.

Тигры, живущие в неволе, остаются дикими зверями. У них сохраняются все инстинкты хищников. Нужно это понимать. А наш Шерхан любит охотиться. И мы устраиваем ему подобие охоты: прячем мясо в коробках, в сене. Он "выслеживает" добычу, ищет "жертву". Пускаем рыбу в бассейны, тигры любят ее вылавливать сами. Все эти уловки помогают сохранять настроение наших тигров в равновесии.

Дети звездной пары

– Успешный союз Шерхана и Багиры – радость для всей России. Пусть вам это не кажется пафосом. Чтобы так совпали пары – большая удача. Благодаря этому союзу и появляются такие замечательные тигрята.

Большое потомство нашей полосатой пары – огромная радость для нас. Но есть и грустный момент. Момент, когда приходится с ними прощаться, когда они уезжают в другие зоопарки. Каждый раз как от сердца отрываем. Для наших посетителей, возможно, они "на одно лицо", но для нашего коллектива тигрята – как свои дети. Мы знаем их повадки, характеры, они все разные. Кто-то добрый и может как домашняя кошка ластиться к человеку. Кто-то совершенно дикий, и может цапнуть пребольно. Мы очень привыкаем к ним за то время, что они у нас живут.

У нас не принято давать тигрятам имена, чтобы не привязаться окончательно.

Иногда мы выносим малышей из клетки погулять на поляне. Собирается много людей посмотреть на эту прогулку. Крохи играют друг с другом совсем как обычные котята. Только когти и зубы не как у домашних питомцев. Этими зубами они, конечно, еще руку не оттяпают, но пару дыр в штанах для вентиляции точно сделают.

Сейчас Багира воспитывает четверых малышей. Все они здоровые, крепкие котята. Мы подкармливаем их козьим молоком. Специально для этого мы держим коз. Козье молоко для них большое лакомство. И все же они уже совсем взрослые, скоро наступит грустный день и придется с ними прощаться.

Бенгальский Маяк

– А теперь гвоздь номера! Бенгальский белый тигр Маяк. Такая окраска очень редко встречается среди диких животных. Частота появления белых тигров – одна особь на 10 тысяч с нормальным окрасом. Зоопарк выменял его на два тигренка Багиры. Он приехал к нам из Якутии трехмесячным котенком, а сейчас уже готов завести себе подружку. Мы, кстати, уже начали ему подыскивать тигрицу, очень надеемся, что в зоопарке будет еще и семья бенгальских тигров. Так что, если все сложится удачно, у города появится новый источник положительных эмоций.

Он еще молод, и поэтому очень живо реагирует на посетителей. Подходит к краю клетки. Встает на задние лапы. В это трудно поверить, но на самом деле он не пытается наброситься на человека. Он хочет играть, взаимодействовать. Вот еще одна причина, по которой мы хотим поскорее найти ему пару.

Любимое занятие Маяка – купание. После поедания мяса, конечно. Он готов часами проводить в ванне с водой. Как маленький радуется, плещется, рычит.

Это очень красивая кошка. Кстати, белый тигр – один из главных героев мультфильма "Тайная жизнь домашних животных", и он точь-в-точь такой, как наш Маяк. Так что, маленькие и большие любители этого мультика, милости просим к нам, посмотреть на эту великолепную кошку.

P.S: За последние сто лет популяция амурских тигров сократилась в 35 раз. Вдумайтесь в эту цифру! Диких кошек можно пересчитать по пальцам. Барнаульский зоопарк тоже борется за популяцию этих редких животных. И как показывает практика, довольно удачно. Наше тигриное семейство одно из самых лучших в мире! Я говорю об этом гордо.