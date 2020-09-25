Выяснилось, что будет с роженицами Заринска, если роддом сделают госпиталем

Специалисты алтайского перинатального центра "Дар" обеспечивают дистанционное наблюдение за беременными женщинами заринского округа. При экстренных ситуациях бригады медиков готовы выехать на место, подчеркнула главный акушер-гинеколог региона Ирина Молчанова.

Как уже сообщал amic.ru, в пятницу, 25 сентября, специалисты Минздрава работали в Новоалтайске и Заринске, где оценивали техническую возможность перевода больниц в ковидные госпитали. Причиной стал подъем заболеваемости ОРВИ и вирусных пневмоний. Ситуация осложняется наслоением коронавируса.

К ковидным госпиталям есть жесткие требования, рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Это должно быть отдельно стоящее здание, наличие в нем кислородной подводки, наличие дополнительного входа с возможностью подъезда санитарного транспорта, возможность оборудования шлюзов на вход и выход.

Так, в инфекционном отделении горбольницы Заринска начнут размещать больных ковид. Пациентов с вирусными пневмониями – в здании местного роддома.

В Новоалтайске задействуют отдельно стоящее здание стационара на 240 коек и здание инфекционного отделения. Больных, которые получают медицинскую помощь там, будут направлять для госпитализации и лечения в клиники Барнаула.