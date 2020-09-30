Студенты АГМУ утверждают, что в разгар пандемии их отправляют работать в больницы

Всех нетрудоустроенных и здоровых студентов шестого курса Алтайского государственного медуниверситета с сегодняшнего дня, 30 сентября, отправляют работать в поликлиники и больницы Барнаула. Об этом amic.ru рассказали сами учащиеся, приложив скриншоты соответствующего поста в закрытой группе в социальной сети "ВКонтакте".

На момент публикации материала сам пост уже удалили, но информацию продублировали в студенческих чатах. Согласно ей, официального приказа нет, но будет ксерокопия некоего письма алтайского Минздрава.

"То, что вы выходите в указанные медучреждения по списку – называется "прохождение цикла с практическим уклоном" (любой цикл, на котором вы сейчас находитесь)", – говорится в сообщении.

По словам студентов, работать придется бесплатно. Учащихся должны распределить по городским поликлиникам № 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14 и в горбольницы № 3, 11 и 12. Всего задействовать планируется более 90 человек, утверждают студенты.

Редакция amic.ru обратилась за комментариями в Минздрав Алтайского края и администрацию АГМУ.