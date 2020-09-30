Студенты АГМУ утверждают, что в разгар пандемии их отправляют работать в больницы

Всех нетрудоустроенных и здоровых студентов шестого курса Алтайского государственного медуниверситета с сегодняшнего дня, 30 сентября, отправляют работать в поликлиники и больницы Барнаула. Об этом amic.ru рассказали сами учащиеся, приложив скриншоты соответствующего поста в закрытой группе в социальной сети "ВКонтакте".
На момент публикации материала сам пост уже удалили, но информацию продублировали в студенческих чатах. Согласно ей, официального приказа нет, но будет ксерокопия некоего письма алтайского Минздрава.
"То, что вы выходите в указанные медучреждения по списку – называется "прохождение цикла с практическим уклоном" (любой цикл, на котором вы сейчас находитесь)", – говорится в сообщении.
По словам студентов, работать придется бесплатно. Учащихся должны распределить по городским поликлиникам № 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14 и в горбольницы № 3, 11 и 12. Всего задействовать планируется более 90 человек, утверждают студенты.
Редакция amic.ru обратилась за комментариями в Минздрав Алтайского края и администрацию АГМУ.
Комментарии
Им бесплатно предоставляют практику, а некоторые недовольны.
А можно дома кушать, а не в поликлинику? Кураторы блин... Хе-хе.
Скорее ими дыры затыкают, это же безвольная, бесплатная рабочая сила!
Действительно "какой ужас"! Практически готовых врачей - " здоровых студентов шестого курса" отправляют работать по назначению.
Не "барское это дело"! А они то хотели в частную клинику, прыщи лечить и с зарплатой не менее 100 тыс...
На что они жалуются-то? Выбрали ВУЗ, он направляет их на практику, в чём вопрос? Непонятно
30.09.2020 08:39
- гость -
"Скорее ими дыры затыкают..."
А кем затыкать дыры в лечебных учреждениях? Предлагаете дворниками из ближнего Зарубежья?
Им бесплатно предоставляют практику, а некоторые недовольны.
Ага, вместо того, чтобы проходить цикл, соответствующий программе обучения, их без опыта ставят на прием в поликлинику. И зарплату платить не надо, и договора трудового нет, и отказаться они не могут (или не хотят). Идеальный врач!
Дело в другом, раз отправляют, пусть официальный документ издают, а не в группе ВК выкладывать. Потому что в случае чего, спроса ни с кого не будет, типа сами пошли, а под приказом никто подпись не хочет ставить
Обычное беззаконие - Конституция попирается, гарант бездействует...
Петр, они еще не врачи, дипломов у них нет. Это обычные студенты. И право выбора у них есть: захотят, прыщи будут за 100тр давить, а захотят, горбатиться в муниципалке за минималку.
А кем затыкать дыры в лечебных учреждениях? Предлагаете дворниками из ближнего Зарубежья?
Сделают действительно достойную зарплату - очередь выстроится. Люди за 150-200 тр на севера уезжают. Вся проблема в жадности руководства, и в нежелании конкурировать с частными клиниками. Сделай зарплату выше, чем в частной, и персонал перетечет в более сытое место!
Не вижу ничего зазорного. Чего соплюхи распустили-то.
Представляю как они там наработают. Никаких договоров нет, оплаты нет, ну и никакой ответственности.
30.09.2020 08:41
Алекс
Все понятно - в Союзе такие практики оплачивались, согласно занимаемой должности, а здесь именно беззаконие
Даже во время Великой Отечественной войны всем, кто был на фронте и воевал с фашистами платили деньги. Это при социализме, понятно. При войне с вирусом, когда рискуешь своей жизнью, платить ничего не надо. Это при капитализме. тоже понятно...
А все возмущающиеся поставьте себя на их место. Выли бы еще громче. Оплата во время короновируса нужна!!!! Риск!!!
30.09.2020 08:41
Алекс
поэтому должна прокуратура возбуждаться и вставлять Минздраву за волюнтаризмЪ!!!
30.09.2020 08:57
@@
Верно - а в авиации платили за каждый сбитый самолет, а сейчас не платят, но ведь кто-то эти деньги получит!!!
30.09.2020 08:58
Чудо
От коронавируса противочумные костюмы нужны, это да. А деньгами от него отобьёшся. И не откупишься, если даже ему (вирусу) предложить "150-200 тр".
Сделают действительно достойную зарплату - очередь выстроится.
зачем достойную зарплату, когда есть Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 ноября 2019 г. N 734н "Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке"
заграница нам поможет )))