Еще семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае. Все – от COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в крае умерли 484 человека. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 208 случаях.

Также за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 95 зараженных коронавирусом. Всего в крае с начала эпидемии зарегистрировали 13 823 инфицированных, из них выздоровели 12 245 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 60, Заринск – 6, Новоалтайск, Яровое, Ключевский район – по 4 заболевших, Бийск, Рубцовск, Зональный район – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Славгород, Немецкий национальный район, Волчихинский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 228 пациентов. Из них 79 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае продолжается вакцинация добровольцев от коронавируса. Прививки ставят врачам. Вакцину на данный момент получили 16 медиков. Всего в регион поступили 42 пробные дозы.