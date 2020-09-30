Еще семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае. Все – от COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в крае умерли 484 человека. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 208 случаях.
Также за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 95 зараженных коронавирусом. Всего в крае с начала эпидемии зарегистрировали 13 823 инфицированных, из них выздоровели 12 245 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 60, Заринск – 6, Новоалтайск, Яровое, Ключевский район – по 4 заболевших, Бийск, Рубцовск, Зональный район – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Славгород, Немецкий национальный район, Волчихинский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.
В тяжелом состоянии находятся 228 пациентов. Из них 79 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае продолжается вакцинация добровольцев от коронавируса. Прививки ставят врачам. Вакцину на данный момент получили 16 медиков. Всего в регион поступили 42 пробные дозы.
Комментарии
Завтра будет 98, потом 102, 107, 109, 113, 118 и т.д.
Возьмите меня работать в статистику
«Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика»
Где меры?
30.09.2020 11:23
- гость -
Поздно пить боржоми. Уже болеем все. Ещё пару месяцев и вакцинация в принципе может стать не актуальной, своих антител накопили на всю популяцию.
послушайте последнее выступление президента и поймете, где меры
Смертность в районе 6-9% от числа новых официальных заболевших.
Не сходится с мировой статистикой.
У знакомых в компании 2/3 сотрудников удже переболели или в процессе выздоровления.
В статистику попал только один, семья врачей настояла на кт после длительной высокой температуры и найденной пневмонии
30.09.2020 11:31
- гость -
...вакцинация в принципе может стать не актуальной, своих антител накопили на всю популяцию.
Есть такая печаль, антитела уходят. Я переболел, сдавал на антитела через месяц и через три после болезни, во втором случае их было на 40% меньше чем в первом.
30.09.2020 11:36
- гость -
Но они есть. Зачем их много "изготавливать" организму, если нет угрозы. Главное, что он (организм) научился их делать. Встретитесь вновь с короной, посопливите и все. Завидую вам, я ещё в процессе. Тоже надо будет сдать через месяц, чтобы убедиться, что это не просто ОРВИ.
30.09.2020 11:43
- гость -
Тоже надеюсь на то, что если раз организм легко перенес, то и в дальнейшем справится без затруднений.
Вам выздоровления!