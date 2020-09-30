"Мы все немного успокоились". В Алтайском крае растет число тяжелых пациентов с COVID

Зампред комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по здравоохранению и науке Ирина Солнцева предложила усилить контроль за соблюдением правил эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"Мы все немного успокоились, когда летом статистика заболеваемости пошла на спад. Все устали и понадеялись, что все закончилось. Но сегодняшняя ситуация показывает: эпидемия коронавируса, к сожалению, еще не завершилась. Свой вклад вносят погода, сезонные простудные, респираторные и вирусные инфекции. В результате идет общий подъем заболеваемости, в том числе растет число случаев COVID", – сказала депутат.

По словам Солнцевой, сейчас медики испытывают большую нагрузку, чем в начале пандемии. Она отметила, что болеют как сами врачи, так и их родственники. Кроме того, становится больше тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме.

Как уже сообщал amic.ru, на 30 сентября в Алтайском крае насчитывается 228 пациентов в тяжелом состоянии. 79 из них подключены к аппаратам ИВЛ.