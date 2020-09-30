"Мы все немного успокоились". В Алтайском крае растет число тяжелых пациентов с COVID

Зампред комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по здравоохранению и науке Ирина Солнцева предложила усилить контроль за соблюдением правил эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает официальный сайт региона.
"Мы все немного успокоились, когда летом статистика заболеваемости пошла на спад. Все устали и понадеялись, что все закончилось. Но сегодняшняя ситуация показывает: эпидемия коронавируса, к сожалению, еще не завершилась. Свой вклад вносят погода, сезонные простудные, респираторные и вирусные инфекции. В результате идет общий подъем заболеваемости, в том числе растет число случаев COVID", – сказала депутат.
По словам Солнцевой, сейчас медики испытывают большую нагрузку, чем в начале пандемии. Она отметила, что болеют как сами врачи, так и их родственники. Кроме того, становится больше тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме.
Как уже сообщал amic.ru, на 30 сентября в Алтайском крае насчитывается 228 пациентов в тяжелом состоянии. 79 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
День города внёс свой вклад.
В результате идет общий подъем заболеваемости, в том числе растет число случаев COVID", — сказала депутат. Становится больше тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме.
Все это знают и видят. Зачем очередной раз говорить очевидные вещи.Действовать надо! Смотрите,как оперативно реагирует мэр Москвы. Зачем ждать всплеска?
В рейтинге регионов, жители которых болели в 2019 году чаще всего, Алтайский край занял первое место.
ЧТО ЖДЁМ? ЛЕГЧЕ НЕ БУДЕТ! КО ВСЕМ СУЩЕСТВУЮЩИМ ПРОБЛЕМАМ ПРИСОЕДИНИЛСЯ COVID.
Меньше ходите по клубам, кафе и пользуйтесь общественным транспортом.
30.09.2020 17:07
- гость -
Как на работу добираться без общественного транспорта, не у всех есть автомобиль.
Мы все устали.
Маску носить устали, что ли? Она 50 кг. весит и без колёсиков и без ручек, поэтому приходиться её волоком таскать. Или устали дома сидеть? Дома вообще-то отдыхают, а не устают.
А как в ВОВ ходили с горы с бараков на Трансмаш? Это около 8-10 км.
Маска грязь пропускает, не раз проверял в подвале старого дома. Значит и вирусы пропустит.