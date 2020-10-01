Мясников назвал симптомы ковида, требующие обращения к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о симптомах коронавируса, при которых необходимо немедленно обратиться в больницу.

В эфире "Соловьев Live" на видеохостинге YouTube доктор рассказал, что к таковым относятся нарастающая одышка и кашель, а также затруднения при подъеме на этаж выше и проблемы с речью.

В то же самое время он предостерег от вызова бригады скорой помощи, когда незначительно повышается температура.

По словам Мясникова, с большой долей вероятности это легкая вирусная инфекция, которая без труда лечится в домашних условиях, в то время как в больнице сейчас можно заразиться чем-то более опасным.

Ранее телеведущий назвал страшилками сведения о том, что выздоровевшие от COVID-19 люди могут быть заразны до 90 дней.