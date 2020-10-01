Мясников назвал симптомы ковида, требующие обращения к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о симптомах коронавируса, при которых необходимо немедленно обратиться в больницу.
В эфире "Соловьев Live" на видеохостинге YouTube доктор рассказал, что к таковым относятся нарастающая одышка и кашель, а также затруднения при подъеме на этаж выше и проблемы с речью.
В то же самое время он предостерег от вызова бригады скорой помощи, когда незначительно повышается температура.
По словам Мясникова, с большой долей вероятности это легкая вирусная инфекция, которая без труда лечится в домашних условиях, в то время как в больнице сейчас можно заразиться чем-то более опасным.
Ранее телеведущий назвал страшилками сведения о том, что выздоровевшие от COVID-19 люди могут быть заразны до 90 дней.
Комментарии
Ага температура будет 38 и выше уже капец
А пока она ниже всё равно лечить и обследовать не будут, скажут горло полоскать
харэ пропагандистона доктором называть
Ога, сейчас начнут говорить что и при температуре 39 норм можно жить. Всю жизьн считалась нормой 36,6, с весны этого года во всех СМИ сказали, что 37-37,5 вообще нормально.
Александр Мясников выступил с критикой жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, назвав подобные действия истерикой, он посчитал инфекцию политическим «проектом» и назвал президента России Владимира Путина красавцем.
Давно не считается, что должно быть 36.6 у всех. Просто не все этими вопросами интересуются
мерзкая бабешка