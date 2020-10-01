Еще девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще девятерых пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Таким образом, общее количество летальных случаев с начала эпидемии в регионе достигло 493.

Также за сутки в Алтайском крае выявили 98 зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 13 921 человека. Выздоровели 12 285.

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 59, Бийск – 8, Новоалтайск – 5, Белокуриха, Яровое, Первомайский, Усть-Пристанский, Шелоболихинский районы – по 3 заболевших, Целинный район – 2, Алейск, Заринск, Рубцовск, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Завьяловский, Ребрихинский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 246 пациентов. Из них 86 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, 1 октября временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в "ковидный" указ. Согласно новой редакции, самоизоляция для жителей региона старше 65 лет продлевается до 14 ноября, а работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на "удаленку".