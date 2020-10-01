Еще девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще девятерых пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Таким образом, общее количество летальных случаев с начала эпидемии в регионе достигло 493.
Также за сутки в Алтайском крае выявили 98 зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 13 921 человека. Выздоровели 12 285.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 59, Бийск – 8, Новоалтайск – 5, Белокуриха, Яровое, Первомайский, Усть-Пристанский, Шелоболихинский районы – по 3 заболевших, Целинный район – 2, Алейск, Заринск, Рубцовск, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Завьяловский, Ребрихинский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 246 пациентов. Из них 86 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, 1 октября временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в "ковидный" указ. Согласно новой редакции, самоизоляция для жителей региона старше 65 лет продлевается до 14 ноября, а работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на "удаленку".
Комментарии
Кто за них китайцам отомстит ?
1.10.2020 12:17
- гость -
Кто за них китайцам отомстит ?
Трамп грозиться, если президентом переизберётся))
1.10.2020 12:25
Как то так, ну вооот, придётся опять вмешиваться в их выборы)
"В тяжелом состоянии сейчас находятся 246 пациентов. Из них 86 подключены к аппаратам ИВЛ."
ЛЮДИ! Медицина в стрессовом перегрузе! Если вы или ваши престарелые родственники тяжело заболеют, их могут не спасти по причине недостатка врачей, внимания, оборудования!
Молодежь легко переносит вирус, поэтому массовое пофигистическое отношение. Но вы можете нечаянно "наградить" вирусом тех, кто постарше, кто умрет.
Будьте ответственны за всех тех кто вокруг. Сейчас нельзя болеть, врачей не хватает. Не успеют уследить.
1.10.2020 13:15
- гость -
Добавлю к вашим словам: нет четко выработанного протокола лечения, т.к. болезнь не изучена.
О, Белокуриху стали включать в статистику! Туристический сезон заканчивается, теперь можно.
Будьте ответственны за всех тех кто вокруг. Сейчас нельзя болеть
подскажите как? у меня работа с населением всех возрастов ходят всякие у всех спрашивать анализ на ковид? жить на работе ближайший год?
развелось умников с своими советами
Нам сказали на работе "берегите себя". Вот все что предпринято.