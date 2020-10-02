Более 500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще девятерых пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов с начала эпидемии в регионе перевалило за полтысячи и на 2 октября составляет 502. В 215 случаях причиной стал коронавирус.
Также за минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили заболевание COVID-19 еще у 101 человека. Общее число инфицированных составляет 14 022. Выздоровели 12 330 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 61, Бийский район – 9, Бийск, Рубцовск – по 6 заболевших, Кулундинский район – 5, Тальменский район – 4, Троицкий район – 3, Мамонтовский район – 2, Камень-на-Оби, Крутихинский, Ребрихинский, Смоленский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
Сейчас в тяжелом состоянии находится 251 пациент. 89 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно о вспышке коронавируса в баскетбольном клубе "Барнаул". Заболели несколько игроков. Из-за этого пришлось отменить ближайший матч барнаульцев против ПБК "Руна-баскет" в рамках 1/16 финала Кубка России.
Комментарии
Как же занижают статистику-то...
2.10.2020 12:37
Квадрат
Как же занижают статистику-то...
Умножьте минимум на 10, а лучше на 20
Власти, с какой целью настоящее количество зараженных занижается в десятки раз?
Чтобы Кремль не ругался?
Чтобы, следуя нормам и Законам, не закрыться на тотальный карантин?
Жертвы нашего края от рук китайцев
Официально сейчас зараженных якобы выявили 14 тысяч из 2300 тыс. населения Алтайского края. Т.е. 0,6% населения.
Фактически переболело, думаю, около 30%.
Выходит что статистика занижена в 50 раз.
Лично в моем окружении переболело под 70% (явно сами болели, или болели их члены семьи).
2.10.2020 12:52
- гость -
Жертвы нашего края от рук китайцев
от китайцев ли?
Загуглите "Ученых напугал успешный эксперимент по переделке вируса летучих мышей".
Новость от 13 ноября 2015.
"Американские биологи создали «химеру» из вируса подковоносых летучих мышей Китая, известного как SHC014: его поверхностный белок перенесли в вирус SARS, живущий в легких подопытных мышей (для моделирования заражения человека). Ученые доказали, что вирус SHC014 уже обладает всеми необходимыми орудиями для связывания с ключевым рецептором клеток человека. Эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека коронавирусами летучих мышей."
А почему он с Китая начал путь, вопрос открыт. Повторили ли это китайцы, или это диверсия из штатов...
Правительство Москвы рекомендует постепенно переводить на удалённый режим работы до 50% сотрудников офисов.
По- моему ,дельное предложение.Главное,вовремя принять,чтобы потом мега-вспышек заболевания не было.
2.10.2020 12:57
- гость -
Вы толи из дома с марта не выходите? Говорят же, что под 70%знакомых переболели. В моем окружении тоже уже под 50%.
2.10.2020 12:52
- гость -
Жертвы нашего края от рук китайцев
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От своих рук, от своей бестолковости. Китайцы сдерживают эпидемию, дисциплинированный и разумный народ.