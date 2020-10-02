Более 500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще девятерых пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов с начала эпидемии в регионе перевалило за полтысячи и на 2 октября составляет 502. В 215 случаях причиной стал коронавирус.

Также за минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили заболевание COVID-19 еще у 101 человека. Общее число инфицированных составляет 14 022. Выздоровели 12 330 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 61, Бийский район – 9, Бийск, Рубцовск – по 6 заболевших, Кулундинский район – 5, Тальменский район – 4, Троицкий район – 3, Мамонтовский район – 2, Камень-на-Оби, Крутихинский, Ребрихинский, Смоленский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

Сейчас в тяжелом состоянии находится 251 пациент. 89 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно о вспышке коронавируса в баскетбольном клубе "Барнаул". Заболели несколько игроков. Из-за этого пришлось отменить ближайший матч барнаульцев против ПБК "Руна-баскет" в рамках 1/16 финала Кубка России.