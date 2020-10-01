В БК "Барнаул" произошла вспышка коронавируса

Несколько баскетболистов БК "Барнаул" заразились коронавирусом. Точное число заболевших amic.ru в клубе не сообщили, пообещав дать подробности позже.

Уже известно, что матч 1/16 финала Кубка России с ПБК "Руна-баскет", который должен был состояться 4 октября, перенесен. О новой дате поединка клуб обещает проинформировать дополнительно.

Ранее стало известно, что вспышка COVID-19 произошла в ХК "Динамо-Алтай". Заболели 14 игроков. В результате вся команда и тренерский штаб отправились на самоизоляцию. Ближайшие матчи команды также отменены.

По данным на 1 октября, коронавирусом в Алтайском крае заразился 13 921 человек. Скончались 493 пациента ковидных госпиталей.