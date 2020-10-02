Администрацию района в Алтайском крае закрыли из-за коронавируса

Доступ в здание администрации Каменского района Алтайского края ограничили с 2 октября. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета. Ранее у нескольких сотрудников администрации выявили коронавирус.

При этом у населения есть несколько способов связи с властями: по телефону, посредством письменного или электронного обращения, а также через портал "Госуслуги". Отмечается, что ящик для приема обращений уже находится в тамбуре здания администрации.

Как уже сообщал amic.ru, по данным на 2 октября общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 14 022 человек. Скончались за это время 502 пациента с коронавирусом.