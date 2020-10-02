В Алтайском крае осудят новосибирца, который попытался "купить" водительские права

В Алтайском крае осудят 46-летнего жителя Новосибирской области, который не смог сдать на права и решил получить их через взятку. Об этом пишет пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый проходил обучение управлению транспортным средством. После провала нескольких попыток сдачи экзамена мужчина обратился к сотруднику полиции с просьбой помочь в получении прав.

В помещении служебного кабинета новосибирец попытался дать полицейскому 15 тысяч рублей в качестве взятки, однако тот отказался.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало уголовное дело по ст. 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки" в суд.