Умер музыкант Александр Кальянов

Советский и российский звукорежиссер, певец, композитор, актер, аранжировщик и продюсер Александр Кальянов ушел из жизни в 73 года. О кончине исполнителя сообщила певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram.

"Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его", – написала примадонна.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в Брянской области в семье педагогов. Свою карьеру он начинал как звукорежиссер, однако позднее по совету Пугачевой стал певцом. Его дебют состоялся в 1988 году на "Рождественских встречах" с песней "Старое кафе". Артист трижды становился лауреатом премии "Шансон года".