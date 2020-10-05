В Барнауле не хватает бригад скорой помощи

Бригады скорой помощи Барнаула не справляются с резко выросшим количеством вызовов. Их число подскочило с привычных 800-900 в сутки до 1500-1700.
Как сообщают "Вести Алтай", все обращения делят на две группы: экстренные и неотложные. К первым относятся аварии, тяжелые травмы, инфаркты и инсульты. К чихающим и температурящим медики едут во вторую очередь. В городе работают лишь 70 бригад скорой помощи, поэтому часть вызовов приходится передавать следующей смене. Таким образом, к некоторым пациентам скорая приезжает лишь на вторые сутки.
В краевом Минздраве проблему признают, но каких-то простых решений в сложившейся ситуации не видят, уточняет источник.
Ранее amic.ru писал о том, что в Диагностическом центре Алтайского края люди ждут в очереди по шесть часов, чтобы попасть на компьютерную томографию легких.
Комментарии
как внезапно..... ога?
все-таки не зря оптимизировали россиянскую медицину...
министра с замами укомплектовать в бригаду и на выезд! дооптимизировался!
Главный по лицензиям на абортарии, пенсионер безбедный пусть выходит, раз на него даже уголовку не завели за взятки! Деньги хапал - теперь отработает за оптимизацию!
Не выдумывайте!
Откуда 1500-1700 вызовов в сутки?
Вчера в Барнауле было выявлено 4 новых случая ковида. Сами же сообщали.
Не выдумывайте!
Откуда 1500-1700 вызовов в сутки?
Вчера в Барнауле было выявлено 4 новых случая ковида. Сами же сообщали.
Просто было проведено 4 анализа....
зато губер лапкой машет с экрана
Минздрав в отставку и отправить на участок работать.
Все знали, что осенью будет настоящая волна вирусов, что делали чиновники летом?
ps всем здоровья!!!
К родителям ехала скорая 12,5 часов.
В больницах ковидных, уже заняты и коридоры.
Уже не на койках...На матрасах.
20 лет вставали с колен... сократили /оптимизировали в два раза количество больниц...
Готовились ко второй волне и вот ...здрасте! Пришла неожиданно...
Нахрена такая власть? Тупая и неадекватная...
Берегите себя, земляки, не болейте!
Я матери вызывала скорую,к нам она ехала 20 часов
Одна надежда что Виктор Петрович от нечего делать читает коментарии.
аварии, тяжелые травмы, инфаркты и инсульты.
все начали больше биться хвататься за сердце и головой маяться?
это все результат отмены плановой помощи.
зачем закрывали поликлиники?
и сейчас нет талонов ни к лору ни к хирургу
кардиолога в больнице нет , напрвления в кардио не дают.
а вот и звонят в скорую
фельдшерам скорой и водителям (!!) сил.
5.10.2020 10:52
гость
Все знали, что осенью будет настоящая волна вирусов, что делали чиновники летом?
ps всем здоровья!!!
да, все верно, знали и НИЧЕГО не сделано!!!
где новая больница для ковидников??
хотя бы на 2000 мест??
а с какого перепугу скорая возит температурных? когда это такое придумали чтобы на ОРВИ ездила скорая, народ совсем обезумел, вызывают уже скорую как такси доехать до диагностического на КТ.
Знакомые с Тальменки на скорой работают, ждут по 5 часов чтобы назад увезти больного, сейчас вроде им запретили так возить в город, ну бред же...
Это ещё грипп не разгулялся по Алтаю, зима будет интересная. Ждём "победных" отчётов от руководителей здравоохранения. Отчитаются, что под их "чутким руководством" всё "цветёт и пахнет"
А где те,кто призывает не носить маски???В очередях на КТ сидят??Спасение утопающих....Носите СИЗЫ,пейте как профилактику противовирусные препараты,витамины..Не посещайте массовые мероприятия,не притирайтесь в очередях ленты..Элементарные правила безопасности..
Очень страшно осознавать, что не дождаться помощи. Вот оно, истинное наплевательское отношение к людям. Скорая не приезжает, на ковид брать отказываются анализ. Все отлично. Молодцы
Одна надежда что Виктор Петрович от нечего делать читает коментарии
________________________
Читает. И что? Ему насрать.
мы повторияем ситуацию в москве весной
только нам денег не дадут
ни лекарств
самисамисами
зато губер лапкой машет с экрана
Губер, так-то, проявил халатность не отменив празднование Дня города и фактически организовал поток ковидных...
Сколько людей за это ему должны быть благодарны?
А как он ответит за это?
А почему сидела поджав хвостишко прокуратура? Роспотребнадзор? Почему не отменили не запретили?
Почему у Собянина в Москве хватило ума отменить такое же празднование, а у нашего губера нет???
Может кто-то не на своём месте????????????????????
вызывают уже скорую как такси доехать до диагностического на КТ.
А без скорой там примут? А ехать на маршрутке?
5.10.2020 11:23
- гость -
А без скорой там примут? А ехать на маршрутке?
нет, не примут.
только на скорой с листом. скорая должна сделать кардиограмму еще , померить сатурацию и температуру
до больницы тоже на скорой, никак иначе. даже если тут же машина с родственниками
дурацкие правила
самообращение в больницу не работает
Это прекрасно. До тупого электората начинает доходить что эта власть его кинула с медобслуживанием.
Томенко тоже сутки ждал? Потом еще в очереди на КТ стоял целый день, на улице.
Ребяты - голосуйте за вождя и его партию - они вам воздух дефицитным сделают!!!
5.10.2020 11:40
сто рублей
Это прекрасно. До тупого электората начинает доходить что эта власть его кинула с медобслуживанием.
про себя пишешь?
никто никаких иллюзий и не питал
Скорые 3 машины с сиреной проехали пока в магазин ходил в теч 30 мин
Доколе этот варяг в нашем АК господин Попов завалил всю медицину ! В Москву небось доложил что всё в ажуре ! А тут хоть помирай скорая приедет через сутки ? Это уже беспредел ! Уволить с треском и вон из АК ! До сокращали эти чинуши и плевать им на народ здесь выживащий в нищете .
5.10.2020 11:40
сто рублей
Это прекрасно. До тупого электората начинает доходить что эта власть его кинула с медобслуживанием.
у таких как ты параноя, им все время кажется что их кинули.
общество спроса и предложения, вот и медицина соответствует...
а где не так? где лучше?
ответ: НИГДЕ, если ты беден, то нет тебе ничего.
Правило должно работать для всех абсолютно: скорая должна одинаково ехать как к простым жителям,так и к работникам администрации.Чтобы все могли осознать и почувствовать итоги своих распоряжений,итоги своих поручений и т.п.Не должно быть исключений!!!Может быть только тогда,что то изменится.И дни города в разгар эпидемии не будут проводить,а будут думать к чему это приведет.
5.10.2020 11:47
Гость
Доколе этот варяг в нашем АК господин Попов завалил всю медицину ! В Москву небось доложил что всё в ажуре ! А тут хоть помирай скорая приедет через сутки ? Это уже беспредел ! Уволить с треском и вон из АК ! До сокращали эти чинуши и плевать им на народ здесь выживащий в нищете .
то то теперь долгова в сизо сидит, попов виноват?
нееее, не ира деньги на золотые унитазы потратила, вместо того, чтобы по поликлиникам томографы поставить.
Это уже новые поправки в Конституцию про доступную медицину для каждого россиянина начали работать?
5.10.2020 11:40
сто рублей
Это прекрасно. До тупого электората начинает доходить что эта власть его кинула с медобслуживанием.
Что предлагаешь, какую власть выбрать? Навального или Ходорковского?
КОГО?
5.10.2020 11:51
- гость -
всех расстрелять, посадить думу.
конечно, кроме навального и ходора нет никого,да?
фургала посадите в президенты
Врачи с фронта рассказывают, что ковидные выплаты им сокращают.
Ранее если сутки работали 4 часа через 4 часа, им тарифицировали все сутки целиком, теперь считают только 12 часов, в два раза начисления меньше.
5.10.2020 11:51
- гость -
Не обязательно этих выбирать, но согласитесь, что это уже мазохизм голосовать за жулье, которое оптимизирует (читай уничтожает) медицину для основного населения страны, но сами себя обеспечивают на другом уровне!!!
5.10.2020 11:23
- гость -
А без скорой там примут? А ехать на маршрутке?
примут наверное, в поликлинику наверное надо обращаться сначала, хз как надо сейчас
я не эксперт в этой области, к врачам очень редко обращаюсь, ибо в семье врачей много, нафик я лучше сам полечусь ))
один раз помню вызывали скорую жене по температуре, 41.3 была, воспаление почек оказалось, реально не сбивалась. Брат на скорой фельдшером работает, бардак там конкретный, правда сейчас ковид ему нравится, 30-ка каждый месяц падает за ковидников ))
Значит скоро будут отказываться от такой работы, нет денег за риск-нет риска.
5.10.2020 11:55
- гость -
Врачи с фронта рассказывают, что ковидные выплаты им сокращают.
Ранее если сутки работали 4 часа через 4 часа, им тарифицировали все сутки целиком, теперь считают только 12 часов, в два раза начисления меньше.
Ждём объявления нашего минздрава о наборе в ковидные госпиталя. Или начнут работников добровольно принудительно привлекать? Как там по классики: "Денег нет, но вы держитесь"
Вот вы бы вместо того, чтобы тут бестолку лясы точить и желчью виртуальной плеваться, набрались бы храбрости и вышли на митинг. Хватает ума и храбрости только сообщения гневные писать. Отлично тут кто-то с сарказмом написал: "Остаётся только надеяться, что Томенко от нечего делать сидит и читает комментарии". Да чхали они все на меня, на вас и на наше мнение, тем более виртуальное.
Если кто-то напишет: "А чё ты сам не выйдешь на митинг, раз такой храбрый?!". Я вам отвечу - я такой же, как вы...почти. Я хотя бы не создаю глупые иллюзии недовольства в соц. сетях и комментариях. Я знаю, что я не революционер и повести за собой никого не смогу, поэтому трындеть как бабки на скамейках, как всё плохо, я не буду.
давайте выйдем.
только гореть как журналистка в ННовгороде я не согласна
Таким образом, к некоторым пациентам скорая приезжает лишь на вторые сутки.
ко мне так и не приехали. на 3 сутки позвонила врач из поликлиники и сказала, что у нее сегодня 40 вызовов, и ко мне она просто не успевает уже 3 день, спросила, что надо, сказала про больничный, и назначила по вотсаппу лечение. и все...
5.10.2020 12:00
- гость -
Значит скоро будут отказываться от такой работы, нет денег за риск-нет риска.
Брат на скорой с 2005 года, хрен его выгонишь с этой работы, фанат блин, за 25 тыщ там как ишак вкалывает, но не уходит, бухать правда начал последнее время...
жена у него переболела ковидом, он потемпературил пару дней, вирус не нашли, я контактировал с ним дофига раз, болел летом немного, простыл возможно, все заразиться хочу ковидом этим, маску одну уже пол года таскаю, на кассе надеваю ))
не получается заразиться, может я просто не боюсь поэтому и не заражаюсь?))
Мое имхо что все высосано СМИ из пальца, болеют только хроники всякие и старики, причем которые боятся
Таковы приоритеты в нашем королевстве кривых зеркал. Нам важнее геополитика, дальние рубежи и прочий бред.
теперь долгова в сизо сидит, попов виноват?
ты это еще не понял? попов, будучи подчиненным долговой, напрямую через ее голову ходил к томенко...
При чем день города? Вы в электричке давно не ездили? Так рекомендую-вчера всё было забито, все без масок, кашляют, чихают, окна открывать не разрешают(сами пассажиры), духота, жара. Ни о какой дистанции речь не идет.
5.10.2020 11:58
Бывший владелец ТАЗа
без скорой НЕ ПРИМУТ!!!!
5.10.2020 12:13
- гость -
деньги за нее годами тоже попов воровал?
и за кравец тоже он?
5.10.2020 12:14
Гость
вообще ни разу не ездили в электричке...
на украине отменяли ОТ и чего толку? также все болеют еще хуже
потому что тоже медицина в ж***
5.10.2020 12:11
АБОРИГЕН
Таковы приоритеты в нашем королевстве кривых зеркал. Нам важнее геополитика, дальние рубежи и прочий бред.
Опять врете. Когда нам были важны дальние рубежи, у нас был Варшавский договор.
А вот когда все приватизировали и каждому только свое пузо стало важным, получили то что имеем сегодня.
5.10.2020 12:03
Мы бестолку тратим жизнь
А Вы, батенька, провокатор - несогласованный митинг (вопреки Конституции) это печень по асфальту и задержания - но проблема при этом решаться этой властью не будет. Скажут лишь, что митинг организовали провокаторы из-за бугра...
Почему у Собянина в Москве хватило ума отменить такое же празднование, а у нашего губера нет???
Может кто-то не на своём месте????????????????????
у собянина бабла как омна за баней
посадите сюда его и будет тоже самое
денег нет но вы держитесь
Если позвонить и сказать, что авария, тяжелая травма, инфаркт, инсульт, ковид. Через какое время приедут?
у собянина бабла как омна за баней. посадите сюда его и будет тоже самое
Дядя, подумай, что написал?
Отменить празднование с МАССОВЫМИ мероприятиями, для этого не бабло нужно, а МОЗГИ и ВОЛЯ.
А вот с этим здесь, на Алтае, дефицит.
5.10.2020 12:30
- гость -
Как раз по конституции люди имеют право на митинг и никто его не согласованием отменить не может потому как конституция высший закон! Но вот кой когда кое кто начинает превышать свои полномочия....
Одна надежда что Виктор Петрович от нечего делать читает комментарии
Ну и прочитает он, что изменится. Некогда ему это читать