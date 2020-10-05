В Барнауле не хватает бригад скорой помощи

Бригады скорой помощи Барнаула не справляются с резко выросшим количеством вызовов. Их число подскочило с привычных 800-900 в сутки до 1500-1700.

Как сообщают "Вести Алтай", все обращения делят на две группы: экстренные и неотложные. К первым относятся аварии, тяжелые травмы, инфаркты и инсульты. К чихающим и температурящим медики едут во вторую очередь. В городе работают лишь 70 бригад скорой помощи, поэтому часть вызовов приходится передавать следующей смене. Таким образом, к некоторым пациентам скорая приезжает лишь на вторые сутки.

В краевом Минздраве проблему признают, но каких-то простых решений в сложившейся ситуации не видят, уточняет источник.

Ранее amic.ru писал о том, что в Диагностическом центре Алтайского края люди ждут в очереди по шесть часов, чтобы попасть на компьютерную томографию легких.