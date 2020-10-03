Ждут на улице и падают в коридорах. Что говорят барнаульцы, сумевшие пробиться на КТ

Стоп-кадр ночной очереди на компьютерную томографию (КТ) легких в Диагностическом центре вызвал бурную реакцию читателей amic.ru. Барнаульцы буквально засыпали нас своими историями о том, какой ценой им далось обследование на коронавирус и пневмонию. Порой люди проводят по десять часов в очередях, чтобы сделать КТ легких. В краевом Минздраве тогда подтвердили: в сентябре нагрузка на Диагностический возросла вдвое из-за "увеличения работы по ранней диагностике внебольничных пневмоний". И отчитались, что задействовали второй томограф и разделили потоки, чтобы очередей было меньше. Правда, пациентам от этого не легче. Читатели, попавшие на КТ уже после этих "мер", уверяют: лучше не стало. По их словам, скученность в коридорах ДЦ такая, что даже если на обследование пришел незараженный человек, он всерьез рискует подхватить ковид. От долгого ожидания люди теряют сознание прямо в очередях.

"Как будто я очутилась в фильме ужасов"

Ирина

Ждала скорую помощь девять часов.

Провела в Диагностическом центре пять часов.

Отправили домой.

COVID-19 подтвердился.

– Я заболела 24 сентября. Сначала были, казалось, обычные симптомы ОРВИ: температура, ломило все тело. Потом началась сильная головная боль – такая, что даже таблетки не помогают. А на второй день еще и рвота добавилась. Так тяжело я никогда не болела. Вызвала скорую в 16 часов. Приехали они, правда, только после часа ночи. Пришлось уговаривать врачей, чтобы отвезли меня на КТ. Так я в два часа ночи попала в Диагностический.

Сначала там все быстро происходит: оформляют документы и отправляют сдавать кровь и мазок на коронавирус. А потом уже надо идти на второй этаж, в очередь на КТ-исследование. Я посчитала: передо мной было 18 человек. Хотя саму томографию за несколько минут делают. В общем, в полчетвертого я уже знала свой результат: вирусной пневмонии нет.

После КТ направляют в кабинет терапевта: вот там и начинается ужас. Очередь движется очень медленно. Народу – полный коридор, а сидений всего около двадцати. Некоторые приезжают с сопровождающими. Маски вроде есть, но на подбородке. Да и смысл в них, если в очереди сидишь дольше, чем эта маска защищает. Все вокруг кашляют, чихают. Мне хотелось в угол куда-то забиться. Я-то ведь про себя еще не знала, есть ли у меня ковид. А дома дети.

Самое страшное то, что в этой же общей очереди сидят очень тяжелые больные. Многим становится плохо прямо в коридоре. Передо мной сидела женщина лет пятидесяти. Вдруг ее повело, она упала со скамьи и головой о кафель сильно стукнулась. К ней сразу кинулись, подняли. Подбежали две девушки-медработницы. Подхватили, оказали помощь, привели в чувство и посадили обратно на лавочку – ждать своей очереди. Потом плохо стало мужчине. Он шел по коридору. Крепкий такой мужчина. И как шел, так со всего размаху в косяк врезался и упал. Весь сразу пожелтел. Наверное, от нехватки воздуха. Его тут же сгребли – и в кабинет. Было очень страшно. Мне казалось, я в какой-то фильм ужасов попала.

А через неделю мой результат пришел: коронавирус подтвердился.

"Некоторые просто уходят, устав ждать"

Елена

Ждала скорую помощь четыре часа.

Провела в Диагностическом больше восьми часов.

Отправили домой.

COVID-19 подтвердился.

– Заболела в середине сентября: небольшая температура и недомогание, как при ОРВИ. Сначала даже никакого кашля и насморка не было. К шестому-седьмому дню стало хуже: температура поднималась выше 39. Появилась чудовищная слабость. Заложило горло, началась ангина и стала опускаться вниз, в бронхи. Обоняние пропало: совсем никаких запахов. В общем, через неделю после начала болезни вызвала скорую. Ждала ее четыре часа. Меня послушали, уловили хрипы и предложили сделать КТ в Диагностическом.

Документы приняли относительно быстро: это заняло не больше получаса. Правда, перед этим пришлось посидеть в очереди на улице. Так как меня привезли в последнюю теплую ночь, мне было вполне комфортно. Но все же я тогда подумала: а что будет, когда похолодает?

Анализы берут тут же, мгновенно. А вот дальше начался кошмар. Свою очередь на КТ я ждала почти три часа. Два часа из них стояла, с температурой. Сесть некуда. То есть ситуация: ночь, у вас температура около 39-ти, вы стоите на ногах несколько часов, хотите спать, сесть, лечь, пить, домой. А вокруг вас десятки однозначно больных людей: чихают, кашляют, стонут. И, конечно, большинство без масок. И, знаете, их можно понять: в духоте столько времени в ней сидеть невозможно.

На КТ я зашла в 03:44. Думала, что потом домой. Рано радовалась: результатов КТ пришлось ждать пять с половиной часов. И снова очередь к терапевту, и снова негде присесть. Кто-то мается стоя, а кто-то прямо на пол усаживается. Некоторые просто не выдерживали и уходили.

На госпитализацию отправляли очень много людей: примерно семь человек из десяти. И им снова приходилось ждать – очереди в больницу. Мест нет, как я поняла.

И все равно хочу сказать, что персонал ДЦ молодцы, сглаживали все конфликты: своим вниманием, вежливостью, обходительностью. И они ведь тоже всю ночь на ногах, а еще в "скафандрах", как космонавты. При этом умудрялись и шутить, и всех подбадривать. В очереди к терапевту постоянно приносили воду и стаканчики. И это было очень приятно, конечно.

В 09:32 меня пригласили к терапевту. Пневмонии нет – ура. И я разбитая поехала домой.

Результатов тестов на ковид я ждала целых девять дней. Говорят, что лаборатории перегружены. Но все же девять дней – это чересчур. Ведь я могла кого-то совершенно случайно заразить за это время. У меня относительно легкая форма (обошлось без госпитализации). Но кому-то я могла чисто теоретически создать гораздо больше неприятностей.

И у меня, конечно, много вопросов: почему в центре, где однозначно немало ковидных и пневмонийных (а зачем нас всех туда привезли еще?) нет адекватных условий? Даже если вдруг вы здоровы, у вас нет шансов не заразиться "короной" там, в очереди на КТ. Почему при таком наплыве потенциально зараженных работал всего один томограф? Почему нет условий для того, чтобы обезопасить себя и не оказаться в толпе чихающих? (Уйти же просто некуда.)

"Ждешь на улице в собачий холод"

Алина

Привезла на КТ 75-летнюю бабушку.

Скорую помощь ждали три часа.

В Диагностическом провели пять часов.

Выявили двухстороннюю вирусную пневмонию. Отправили домой.

Так и не поняли, как узнать результат теста.

– У меня на прошлой неделе заболела бабушка. Все симптомы ОРВИ, да еще и сильная тяжесть в груди. Начала терять обоняние. Ей 75 лет, поэтому я, по понятным причинам, запаниковала. 22 сентября вызвали скорую. Те приехали: "У вас все чисто". И уехали. На следующий день мы сами к врачу пошли – нас даже на обычную флюорографию не отправили.

В итоге бабушку мы привезли на дачу. Там она сделала два шага и упала: начала задыхаться. Пытались вызвать скорую, но никто не брал трубку. Повезли в поликлинику, чтобы хоть дежурный врач посмотрел, а там в очереди народу человек пятьдесят. С температурой и одышкой бабушка бы там сидеть не смогла. Поэтому вернулись домой и каким-то чудом дозвонились до скорой. Они приехали через три часа. И сказали, что нам еще повезло: сейчас это считается очень быстро.

Так нас привезли в Диагностический. Фельдшер сдал бабушку на входе и уехал. Причем принимают через служебный вход. Там поставили металлические сидушки перед входом. И все сидят на улице на этих железных лавках. А холод собачий – нас никто не предупредил, что лучше теплее одеться. В итоге на улице мы прождали полтора часа. При нас привезли женщину в очень тяжелом состоянии. Ее муж и фельдшер под руки вели. И тоже посадили на улицу – ждать своей очереди. Вызывают по домофону, поэтому даже нельзя в машину отлучиться, чтобы погреться.

КТ делают быстро, но к терапевту потом нужно сидеть три часа. В итоге ей поставили диагноз: внебольничная двухсторонняя вирусная пневмония по типу матового стекла. Но в больницу не положили. Мол, 25% поражения легких нет, значит и госпитализация не нужна. А если пневмония прогрессирует и завтра уже будет 50%? У бабушки страшная одышка, губы синеют. А ее домой. Сказали, если хуже будет, вот тогда и вызывать снова скорую.

Самое странное – у нас даже номер телефона не попросили. Теперь вообще непонятно, как мы узнаем результаты теста на ковид.

А что говорят в Минздраве?

Нагрузка на Диагностический центр края к середине сентября возросла вдвое, рассказали в пресс-службе алтайского Минздрава. Это объяснили сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, из-за которого с началом осени в крае усилили диагностику внебольничных пневмоний на раннем этапе. Другими словами, на КТ стали отправлять намного больше людей, чем в начале сентября. Это и вызвало такие очереди.

Так, если раньше в крае выполняли 200-250 КТ в сутки, то в сентябре ежесуточно проводят до 450-500 исследований. Большинство КТ делают в Барнауле: например, 22 сентября в Диагностическом центре провели 322 обследования, пояснили в ведомстве. И подчеркнули, что один томограф при этом рассчитан всего на 100 КТ в сутки.

Чтобы хоть как-то уменьшить нагрузку, в ДЦ задействовали в полном объеме второй компьютерный томограф.

Кроме того, с этого же дня в центре разделили потоки людей. Так, пациентов, которых привозят на "неотложке", теперь принимают только с 8:00 до 20:00. Тех, кто приезжает в Диагностический на скорой, принимают круглосуточно, как и прежде.

Кроме того, часть пациентов с 23 сентября взял на себя Центр ядерной медицины, где со вторника по пятницу с 17:00 до 20:30 проводят КТ жителям Индустриального и Центрального районов.

Между тем в Диагностическом центре рассказали, что из-за большой нагрузки специалисты зачастую работают без выходных. При этом часто скорая помощь привозит на КТ людей, у которых нет никаких показаний для обследования. Например, 21 сентября таких насчитали около 50 человек, рассказал завотделением лучевой диагностики Владимир Колмогоров. "Жители должны понимать, что не каждый случай повышения температуры является проявлением ковида", – добавил специалист.

Согласен с ним и главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Врач объяснил amic.ru, что КТ легких показана только людям с подозрением на вирусную пневмонию. К ее симптомам относят боль в груди, кашель с мокротой и сильную одышку. Но в разгар пандемии, подчеркнул Шевченко, встревоженные пациенты часто звонят в скорую с обычным ОРВИ: кашлем, насморком и повышенной температурой. Таким людям инфекционист посоветовал не добиваться КТ, а "спокойнее относиться к ситуации и больше доверять врачам".

Кстати, один из наших читателей, Сергей С., признался, что специально требовал, чтобы его увезли в Диагностический: "Там хотя бы бесплатно берут анализы на коронавирус". У него COVID-19 не подтвердился.

А вот корреспонденту amic.ru, у которого первый день как повысилась температура, врач в поликлинике посоветовал "не ждать симптомов и требовать КТ сегодня же", если он так переживает из-за коронавируса. Но пока природная лень и ужас от рассказов читателей портала останавливают журналиста от поездки в ДЦ. А еще он боится, что после тех условий, которые созданы для пациентов в Диагностическом центре, даже здоровый человек уедет оттуда чем-то больным.