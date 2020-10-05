Еще 104 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 104 новых случаях заболевания в регионе, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 14 334 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 16, Рубцовск – 12, Тальменский район – 11, Заринск, Топчихинский район – по 7 заболевших, Первомайский район – 6, Новоалтайск, Ключевский район – по 5 заболевших, Алейск, Зональный район – по 4 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Косихинский, Кулундинский район – по 3 заболевших, Бийск, Камень-на-Оби, Советский, Тюменцовский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Калманский, Курьинский, Поспелихинский, Солтонский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки в регионе скончались еще шестеро пациентов, которые болели COVID-19. Общее количество смертельных случаев достигло 529. В 233 из них причиной стал коронавирус.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 296 пациентов, 77 – подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 366 коек.

Как уже сообщал amic.ru, накануне фото из больничной палаты выложил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который лечится от двусторонней пневмонии. Глава региона пожелал всем больным скорейшего выздоровления.