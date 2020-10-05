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Новости

Еще 104 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом

, ИА "Амител"
Шесть пациентов с COVID-19 умерли
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 104 новых случаях заболевания в регионе, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 14 334 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 16, Рубцовск – 12, Тальменский район – 11, Заринск, Топчихинский район – по 7 заболевших, Первомайский район – 6, Новоалтайск, Ключевский район – по 5 заболевших, Алейск, Зональный район – по 4 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Косихинский, Кулундинский район – по 3 заболевших, Бийск, Камень-на-Оби, Советский, Тюменцовский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Калманский, Курьинский, Поспелихинский, Солтонский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки в регионе скончались еще шестеро пациентов, которые болели COVID-19. Общее количество смертельных случаев достигло 529. В 233 из них причиной стал коронавирус.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 296 пациентов, 77 – подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 366 коек.

Как уже сообщал amic.ru, накануне фото из больничной палаты выложил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который лечится от двусторонней пневмонии. Глава региона пожелал всем больным скорейшего выздоровления.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

5.10.2020 13:40
- гость -

Как уже сообщал amic.ru, накануне фото из больничной палаты выложил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который также лечится от COVID-19.
___________

Так все-таки томенко от ковида лечится или от пннвмонии?

5.10.2020 13:47
месный

104 человека


А у меня вопрос, это только те кому разреши поставить диагноз коронавирус?

5.10.2020 13:49
- гость -

Хочу в Белокуриху.
Там вообще не болеют

5.10.2020 13:50
- гость -

Так все-таки томенко от ковида лечится или от пннвмонии?

результат теста на коронавирус сообщают дней через 9 в лучшем случае простому смертному

5.10.2020 14:00
Потёмкин

5.10.2020 13:49
- гость -
Они уже пару месяцев,как победили ковид. Как китайцы.

5.10.2020 14:08
- гость -

Срочно ввести в Минздраве АК форму, выдать клечетые кепки. Такой клоунады цирки еще не видели.

5.10.2020 14:15
- гость -

скажите, почему не перераспределяют средства ОМС в частные клиники, там же есть томографы? тем более что гос учреждения не оказывают помощь в полной мере...

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