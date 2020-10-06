Доктор Мясников раскрыл фактор, который определяет течение коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что течение COVID-19 у пациентов в существенной степени зависит от генетических особенностей и врожденной предрасположенности, пишет РИА "Новости".
По его словам, существуют люди, у которых даже не развивается СПИД, и те, кто особенно уязвим к обычным вирусным инфекциям. Доктор отметил, что молодые пациенты умирают именно из-за такого рода генных мутаций.
Также он добавил, что коронавирусная инфекция со временем теряет свою вирулентность и в дальнейшем может "выродиться" в обычное ОРЗ.
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в мире выявили свыше 35 млн заболевших и 1 млн смертей. Наибольшее число случаев заболевания отмечается в США (7,4 млн зараженных), Индии (6,6 млн) и Бразилии (4,9 млн).
Ранее в Минздраве напомнили, как правильно носить медицинскую маску.
Комментарии
Хватит уже истерию разводить вокруг этого вируса, от туберкулеза больше в день умирает, а он тоже передается воздушно-капельным путем.
6.10.2020 07:53
- гость -
туберкулез лечится, а этот вирус пока что нет. Потому о нем везде и пишут, сейчас это проблема номер один во всем мире. И если бы ваш родственник умер от этой болезни, вы бы так не писали. Это как русская рулетка, вы хотите сыграть? Сомневаюсь.
Хотелось бы услышать настоящих инфекционистов, а не только придворных врачей. Неужели этот слесарь-гинеколог знает про все болезни?
6.10.2020 08:24
Гость
Я отца этим летом похоронил, из-за этого коронобесия, в то время когда ему нужно было капельницу ставить его на кт повезли, как итог в диагностическом инсульт и жахнул, все больше я его живым не видел.
Зачем эту говорящую и неугадывающую прогнозы по ковиду голову постоянно пиарят. Есть же много нормальных и неангажированных как этот, специалистов.
А ведь мог быть неплохим доктором... Но пошел по кривой дорожке.
6.10.2020 08:24
Гость
где он лечится? человек на всю жизнь инвалид.
Меры повышения иммунитета давно известны и многократно описаны в популярной медицинской литературе у тех врачей, которые придерживаются натуропатии.
На западе сейчас выходит вал таких публикаций.
Это отказ от стимулирующих хроническое воспаление в нашем организме мясомолочных и мучных продуктов. Более 50% рациона - свежие фрукты и овощи. Чаи из лечебных трав.
Природные специи, лук и чеснок постоянно.
Другой вопрос, что такая диета многим просто-напросто не по карману.
И чтобы её придерживаться надо иметь недюженную силу воли.
Забыли написать главный врач больницы 71 и по совместительству ведущий мясников...