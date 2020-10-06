Доктор Мясников раскрыл фактор, который определяет течение коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что течение COVID-19 у пациентов в существенной степени зависит от генетических особенностей и врожденной предрасположенности, пишет РИА "Новости".

По его словам, существуют люди, у которых даже не развивается СПИД, и те, кто особенно уязвим к обычным вирусным инфекциям. Доктор отметил, что молодые пациенты умирают именно из-за такого рода генных мутаций.

Также он добавил, что коронавирусная инфекция со временем теряет свою вирулентность и в дальнейшем может "выродиться" в обычное ОРЗ.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в мире выявили свыше 35 млн заболевших и 1 млн смертей. Наибольшее число случаев заболевания отмечается в США (7,4 млн зараженных), Индии (6,6 млн) и Бразилии (4,9 млн).

Ранее в Минздраве напомнили, как правильно носить медицинскую маску.