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Барнаулец в ходе пьянки застрелил знакомого из ружья

, ИА "Амител"
По его словам, он не замышлял убийство
Фото: all4shooters.ru

Фото: all4shooters.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Барнаула. Он предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Установлено, что в июле 2020 года в одном из частных домов города состоялось застолье, на котором обвиняемый был гостем. Между мужчиной и соседом возник конфликт, он сходил домой, взял ружье, вернулся и выстрелил в своего 32-летнего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте. 

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал частично, утверждая, что умысла на убийство у него не было. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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