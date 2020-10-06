Барнаулец в ходе пьянки застрелил знакомого из ружья

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Барнаула. Он предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Установлено, что в июле 2020 года в одном из частных домов города состоялось застолье, на котором обвиняемый был гостем. Между мужчиной и соседом возник конфликт, он сходил домой, взял ружье, вернулся и выстрелил в своего 32-летнего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал частично, утверждая, что умысла на убийство у него не было. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.