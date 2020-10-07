Песков заявил, что у Путина не бывает "пятницы-развратницы"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина не бывает выходных, и сотрудникам администрации Кремля нелегко выдерживать такой ритм.

По его словам, в плане работы у Путина "нет ощущения времени вообще", соответственно, у российского лидера нет таких понятий, как рабочий или выходной день.

"Грубо говоря, у каждого нормального человека "понедельник – день тяжелый", "пятница – развратница", а у Путина этого вообще нет. Так или иначе, он все время работает", – сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский президент заявил, что старается в последнее время не пить пиво, потому что "брюхо растет".