Песков заявил, что у Путина не бывает "пятницы-развратницы"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина не бывает выходных, и сотрудникам администрации Кремля нелегко выдерживать такой ритм.
По его словам, в плане работы у Путина "нет ощущения времени вообще", соответственно, у российского лидера нет таких понятий, как рабочий или выходной день.
"Грубо говоря, у каждого нормального человека "понедельник – день тяжелый", "пятница – развратница", а у Путина этого вообще нет. Так или иначе, он все время работает", – сказал Песков в беседе с ТАСС.
Ранее в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский президент заявил, что старается в последнее время не пить пиво, потому что "брюхо растет".
Комментарии
И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела.
Оно и видно - заработался, сидит в бункере, книжки читает. Дед.
"Так или иначе, он все время работает"
А на кого он работает?
Я, гражданин России, могу точно сказать: не на меня.
Тогда, на граждан каких государств работает сей неутомимый труженник?
Если развратницы нет, то дунякулакова?!