Алтайские власти опровергли информацию о просроченной заявке на вакцину от COVID-19

Минздрав Алтайского края опроверг информацию о том, что регион опоздал с подачей заявки на вакцину от коронавируса и теперь получит препарат лишь в 2021 году – последним из всех субъектов РФ. Ранее об этом сообщил портал ura.ru.
Как пояснил глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, власти якобы вовремя не оформили заявку, и регион оказался в конце списка очередности поставок вакцины. "Пока остальные регионы получают дополнительный инструмент в борьбе с коронавирусом, Алтай становится единственным, кто останется без такой защиты", – сказал политолог.
В свою очередь, в краевом Минздраве amic.ru опровергли эту информацию.
"Информация не соответствует действительности. Правительством Алтайского края подписано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации на поставку 2005 доз вакцины против коронавирусной инфекции для медицинских работников. Из них 42 вакцины в регион уже поступили в сентябре и реализованы, оставшаяся партия ожидается в октябре. Как заверили профильные специалисты Минздрава РФ, никакой гонки среди регионов в получении вакцины нет, все документально оформлено. Наличие соглашения свидетельствует о том, что вакцина в край будет приходить в край поэтапно, массово – с октября", — говорится в комментарии министерства.
Напомним, что 24 сентября в Барнауле поставили первую прививку от COVID-19. Пробная партия содержала всего 42 дозы препарата. По заявлению Минздрава, до конца 2020 года в Алтайский край должно поступить более 2 тысяч комплектов вакцины.
Однако позднее главный инфекционист региона Валерий Шевченко заявил, что партия поступит только в первом квартале 2021 года. При этом специалист отметил, что сроки поставки и их размер могут измениться, а очередность получения прививки будет устанавливаться по сопровождающим документам.
Комментарии
Амик, надежда только на вас. Напишите, что делать, если положительный тест на ковид?
Люди ведь работающие в основном, нужен больничный лист. Никакой информации нет. Телефоны медицинских учреждений и ведомств не отвечают.
На сайтах информации нет ни у кого. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?
Минздраву АК еще кто-то верит?
гость 15.36
в поликлинике по месту жительства давали неделю назад, но там с утра ооочередь ууууух - часов на 5-6
О чем речь! Ни врачи, ни учреждения здравоохранения, ни сам крайздрав не знают что нужно сделать в случае заболевания!
Подруга во вторник почувствовала что пропало обоняние за утреннем кофе, позвонила в поликлинику, там ее мягко говоря послали... В среду сделала тест платно, в четверг пришел положительный результат. Все это время она ходила на работу - учитель, ребенка водила в сад. После положительного результата ушла на самоизоляцию, но вот одно но нужен больничный, куда она только не звонила, не обращалась, врач пришел только в субботу. Ребенку сказали лучше сделать тоже тест платно, тк чтобы было бесплатно это нужно предписание Роспотребнадзора а это не скоро... и не факт...
Вот так!
т.е. это прям официально - человеку, со всеми симптомами коронавируса, с положительным тестом в руках нужно идти в поликлинику, чтобы взять больничный? так мы из эпидемии никогда не выйдем...
Не оформив заявку вовремя, Виктор Томенко подверг риску жителей региона и оказался аутсайдером в гонке за реальные объемы вакцины, констатирует гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Ну а что какой Губернатор такой и регион да ещё и Единая Россия (партия антинародная) правит в регионе.Мы везде последние и по зарплатам и пенсиям и пособиям.Но зато на выборах почему то побеждает вот эта свора партии воров и преступников.
какому риску жителей региона подвергать? - к тому времени уже почти все переболеют или умрут
тут же, что главное? Чтобы аграрии смогли гречку посадить и собрать - а сейчас, начхать на народ
В больнице отказываются делать тесты, ссылаясь на то, что тесты на ковид, делаются только людям за 65 лет.
Вот так вот. Если вам нет 65, то можно заболеть только ОРВИ, а после 65 можно и ковид подхватить.
Самая жопа, что скорую вообще невозможно вызвать. Нужно идти в самый рассадник, стоя в толпе сначала у регистратуры, а потом у терапевта, где все с температурой и кашлем утрамбованы в узких коридорах.
С такой медициной, она не то, что не помогает, а наоборот ускоряет распространение эпидемии.