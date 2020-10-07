Алтайские власти опровергли информацию о просроченной заявке на вакцину от COVID-19

Минздрав Алтайского края опроверг информацию о том, что регион опоздал с подачей заявки на вакцину от коронавируса и теперь получит препарат лишь в 2021 году – последним из всех субъектов РФ. Ранее об этом сообщил портал ura.ru.

Как пояснил глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, власти якобы вовремя не оформили заявку, и регион оказался в конце списка очередности поставок вакцины. "Пока остальные регионы получают дополнительный инструмент в борьбе с коронавирусом, Алтай становится единственным, кто останется без такой защиты", – сказал политолог.

В свою очередь, в краевом Минздраве amic.ru опровергли эту информацию.

"Информация не соответствует действительности. Правительством Алтайского края подписано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации на поставку 2005 доз вакцины против коронавирусной инфекции для медицинских работников. Из них 42 вакцины в регион уже поступили в сентябре и реализованы, оставшаяся партия ожидается в октябре. Как заверили профильные специалисты Минздрава РФ, никакой гонки среди регионов в получении вакцины нет, все документально оформлено. Наличие соглашения свидетельствует о том, что вакцина в край будет приходить в край поэтапно, массово – с октября", — говорится в комментарии министерства.

Напомним, что 24 сентября в Барнауле поставили первую прививку от COVID-19. Пробная партия содержала всего 42 дозы препарата. По заявлению Минздрава, до конца 2020 года в Алтайский край должно поступить более 2 тысяч комплектов вакцины.

Однако позднее главный инфекционист региона Валерий Шевченко заявил, что партия поступит только в первом квартале 2021 года. При этом специалист отметил, что сроки поставки и их размер могут измениться, а очередность получения прививки будет устанавливаться по сопровождающим документам.