Прокуратура заинтересовалась информацией о недоступности медпомощи в Барнауле

Прокуратура Алтайского края организовала проверку информации о недоступности медицинской помощи местным жителям, которая прозвучала на Первом канале.
Как уже сообщал amic.ru, в выпуске передачи "Время покажет" от 7 октября профессор Сергей Калашников рассказал о том, что к нему обратилась одна из жительниц Барнаула. По ее словам, после подтверждения COVID-19 у нее третий день не получается дозвониться ни до городской поликлиники № 14, ни до скорой помощи.
Пресс-служба прокуратуры сообщила, что организовала проверку сведений. В случае установления нарушения закона и прав граждан будут приняты необходимые меры.
Комментарии
неужели.
А то прям они не знали!!!
да ну!?!?!?
уважаемая прокуратура, я в поликлинику сообщил через 15 минут, как узнал.....
НИ ОДНА ДУША не связалась со мной в течение 6 дней! 6 ДНЕЙ, КАРЛ!!!
пока сам наконец-то не дозвонился...
прописали лечение (правда не врач, а бухгалтер по больничным)
исключительно положительные эмоции от общения с нашей медициной..
Прокуратуре просто коменты почитать , в тч и на странице Оперштаба в Контакте, да по предлагаемым телефонам позвонить. Может и подъезды ковидные обработают. А не показуху с пульверизатором на Ленинском. Задала в Минздрав вопрос: "Существует ли регламент от момента сдачи анализа, Анализ у членов семьи, Обработка подъезда?
Минздрав
Минздрав 16:19
"Добрый день. С этими вопросами нужно обратиться в Роспотребнадзор."
ВОТ ВАМ МИНЗДРАВ
И года не прошло... Вот это оперативность!)))
уважаемая прокуратура, я в поликлинику сообщил через 15 минут, как узнал.....
НИ ОДНА ДУША не связалась со мной в течение 6 дней! 6 ДНЕЙ, КАРЛ!!!
пока сам наконец-то не дозвонился...
прописали лечение (правда не врач, а бухгалтер по больничным)
исключительно положительные эмоции от общения с нашей медициной..
________
Пишите это не тут, а жалобой адрес Генеральной прокуратуры можно и через сайт
прокуратура не читает амик, у них интернет обрезан
они только 1 канал смотрят на работе
Люди к такому не привыкли.Здесь есть какой-то элемент издевательства.Не специальный,но есть.
Прокуроры все эти статьи и комменты не читают, а если и видят, то игнорируют. Это ведь не оскорбление чьих-то там чувств. А 1 канал. Это совсем другое. Тут уж надо реагировать
Сергей Мардан журналист из вчерашней программы на 1. Есть в Контакте. Пишите.
А прокуратура у нас на другой планете находится????!!! Птицы гордые пока не пнешь не летают!!!777
Когда начнутся расследования по фактам неоказания плановой медицинской помощи под предлогом "коронавируса"?
8.10.2020 18:48
- гость -
Когда начнутся расследования по фактам неоказания плановой медицинской помощи под предлогом "коронавируса"?
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Экстренная мед.помощь оказывается, насколько знаю. А плановую неразумно оказывать в условиях эпидемии. Вам зачем до кучи подцепить ковид в больнице?
и до китайской заразы годами ухудшалось положение пациентов и улучшалось положение главврачей. Как прокуратура объяснит что врачей в поликлиниках что по полису ОМС принимают нет, а в платных клиниках не только узкие специалисты принимают , но и с редкой специализацией, штучные специалисты.