Прокуратура заинтересовалась информацией о недоступности медпомощи в Барнауле

Прокуратура Алтайского края организовала проверку информации о недоступности медицинской помощи местным жителям, которая прозвучала на Первом канале.

Как уже сообщал amic.ru, в выпуске передачи "Время покажет" от 7 октября профессор Сергей Калашников рассказал о том, что к нему обратилась одна из жительниц Барнаула. По ее словам, после подтверждения COVID-19 у нее третий день не получается дозвониться ни до городской поликлиники № 14, ни до скорой помощи.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что организовала проверку сведений. В случае установления нарушения закона и прав граждан будут приняты необходимые меры.