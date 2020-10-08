14-я поликлиника Барнаула "прославилась" на всю страну благодаря Первому каналу

Профессор Сергей Калашников в прямом эфире Первого канала рассказал о зараженной коронавирусом женщине из Барнаула, которая три дня не может получить медицинскую помощь.
По словам ученого, обращение он получил за час до съемок передачи "Время покажет". Как рассказала ему горожанка, после подтверждения COVID-19 у нее третий день не получается дозвониться ни до городской поликлиники № 14, ни до скорой помощи. При этом женщина якобы находится в тяжелом состоянии.
"На периферии ситуация катастрофическая, после всех победных реляций", – сказал Калашников.
Как ранее сообщил amic.ru, 7 октября глава регионального Минздрава Дмитрий Попов обратился к жителям Алтайского края с просьбой адекватно оценивать состояние своего здоровья и сообщать медикам достоверную клиническую картину. Он отметил, что "сверхпотребление" пришлось, в первую очередь, на поликлиническую часть.
Комментарии
ну не тем мы славимся конечно
ну все, держись попик
Минздрав АК в отставку!
Хоть что-то. Лучше бы Путину дозвонится.
Профессор Сергей Калашников в прямом эфире Первого канала рассказал о зараженной коронавирусом женщине из Барнаула, которая три дня не может получить медицинскую помощь
Охренеть, при Сталине бы расстреляли. Хорошо, что сейчас другое время, но потеря должности последовать должна. Иначе это может спровоцировать нехорошие последствия. Интересно, что краевая прокуратура молчит, нет ли тут нарушения законности? Но зарплату получает хорошую
погрозят пальчиком и все дела
Песня Шапокляк. Помните?: "Хорошими делами прославиться нельзя! "))
Амик можно узнать реальную ситуацию, что происходит? скорая не едет, в больницы не берут... где реакция власти? где этот Томенко??? в инстаграмм только посты выкладывает?????????? какие меры предпринемаются???????? у меня мама неделю лежит с температурой 38-39 сделали КТ, тест положительный... с каждым днем становится хуже, что делать тааа???????????? скорую вызвали едет, ждем!!!!!!!!!!
Если она болеет орви то тест покажет положительно на ковид, по факту она может и не болеть им.
И что? Вы думаете, что изменится что-то? Сейчас поувольняет из этой поликлиники всех, кого можно. Вы на селекторе с ним не были. Он главных врачей за любой писк в течение часа увольняет. Вспомните недавнеее- главврач возмутился, что так ни жить ни работать нельзя. В ответ "через час жду вас у себя в кабинете." А через два сообщили об увольнении. Ему пофиг на людей и медицину. Он сейчас на золотой жилет сидит. Сколько денег в край на это все прислали? А что толку?
Вы такие все наивные!
8.10.2020 11:02
- гость -
Это что за новость дивная? Ссылочками на авторитетные статьи подтвердите?
а раньше вообще стрелялись из-за позора, а сейчас с...ы в глаза, скажут - божья роса
8.10.2020 10:59
- гость -
Амик можно узнать реальную ситуацию, что происходит? скорая не едет, в больницы не берут... где реакция власти? где этот Томенко??? в инстаграмм только посты выкладывает?????????? какие меры предпринемаются???????? у меня мама неделю лежит с температурой 38-39 сделали КТ, тест положительный... с каждым днем становится хуже, что делать тааа???????????? скорую вызвали едет, ждем!!!!!!!!!!
Может на Первый канал звонить? Может Путину как то жаловаться можно? Например через полномочного представителя?
8.10.2020 11:02
- гость -
Если она болеет орви то тест покажет положительно на ковид, по факту она может и не болеть им.
Какой ОРВИ?????? неделю 38-39, двое антибиотиков пьет, специальные уколы ставит и все что необходимо, состояние плохое! в скорую позвонили утром до сих пор ни кто не приехал!!!!!!!!!
Амик можно узнать реальную ситуацию, что происходит? скорая не едет, в больницы не берут... где реакция власти? где этот Томенко??? в инстаграмм только посты выкладывает?????????? какие меры предпринемаются????????
Амик то откуда знает про меры, там наверное и Попов не знает, раз просит за медпомощью пореже обращаться. Можно подумать, что с головой не в порядке, это как в пожарную или полицию пореже звонить, ну горит чуть-чуть или чуть-чуть грабят, что теперь, потерпеть нельзя
8.10.2020 11:05
гость
Наивно. Все письма спускаются на места. Только нарочным в кремль)))
8.10.2020 10:59
- гость -
Звоните в крайздрав
Охренеть, при Сталине бы расстреляли.
При Сталине много кого расстреливали, и стукачей, и невиновных. Вы этого хотите, мой маленький кровожадный любитель Сталина?
в кремле тот же песков ответит, что все в ажуре
Врачей нет, вот и вся проблема. Министры есть, бухгалтеры есть, замы все есть, и даже секретарши есть. А вот с врачами и медсёстрами накладочка вышла.
8.10.2020 11:02
- гость -
И что? Вы думаете, что изменится что-то? Сейчас поувольняет из этой поликлиники всех, кого можно. Вы на селекторе с ним не были. Он главных врачей за любой писк в течение часа увольняет. Вспомните недавнеее- главврач возмутился, что так ни жить ни работать нельзя. В ответ "через час жду вас у себя в кабинете." А через два сообщили об увольнении. Ему пофиг на людей и медицину. Он сейчас на золотой жилет сидит. Сколько денег в край на это все прислали? А что толку?
Вы такие все наивные!
зачем писал заявление?
пусть по статье увольняет, если такой умный министр, потом обжаловать в суде это увольнение раз плюнуть
попова на мыло
8.10.2020 11:11
- гость -
8.10.2020 10:59
- гость -
Звоните в крайздрав
позвоните в приемную Ларину, он зачем здесь
8.10.2020 10:56
гость
Охренеть, при Сталине бы расстреляли. Хорошо, что сейчас другое время,
Что вы чушку тут порите. При Сталине заразу локализовали бы в Москве за месяц, и не стали изолировать здоровых от экономики.
Недавно новость была, главврач же вроде из 14 уволился!? Там ситуация еще хуже - не только главврач, но главная сестра уволилась, половина медперсонала на больничном...Работать некому - кошмар. А больница непростая - все новостройки-высотки обслуживает - там по приписанным к ней людям перебор и перегруз, думаю.
В других гор. поликлиниках творится то же самое - медики болеют
8.10.2020 11:12
- гость -
При Сталине много кого расстреливали, и стукачей, и невиновных.
Поклеп дело нехорошее, любитель маленьких...
И кто голосовал за ЕдРо и их оптимизации во всем??? В Кремле если и читает дед отчеты - то только отчеты ФСО , а там радужные картинки рисуют , как при Брежневе!
8.10.2020 11:18
гость
никто не голосовал и дальше что?
"И что? Вы думаете, что изменится что-то? Сейчас поувольняет из этой поликлиники всех, кого можно. "/////////
Предлагаете замалчивать? Или что?
Ну что остается делать больным людям? Умирать молча? Это же жизни наших земляков, наших с вами родных, мы все живем рядом, нас всех это коснулось или коснется! Потому что вирусом переболеет большинство. Нагрузка на медицину колоссальная, нашему городу нужна помощь, вертолеты с оборудованием и врачами.
- гость -
8.10.2020 11:11
- гость -
8.10.2020 10:59
- гость -
Звоните в крайздрав
позвоните в приемную Ларину, он зачем здесь
еще скорую подожду, посмотрим что скажут.... если в больницу не заберут!!!!!!!! Я везде куда только можно позвоню!!!!!!!!!
просто хочу обратить внимание, что ситуация реально страшная!!!! пока сам не столкнешься с этим, думаешь, да ладно пронесет!!!!!!!!! а когда читаешь, что в больницы не берут, да скорая реально не едет и не знаешь что делать, вот тогда страшно становится!!!!!!!!!!!!
8.10.2020 11:12
- гость -
При Сталине много кого расстреливали, и стукачей, и невиновных. Вы этого хотите, мой маленький кровожадный любитель Сталина?
Я не хочу, я констатировал факт. Дальше я написал, хорошо, что сейчас не так, прочитайте это, мой маленький, не читающий до конца пост, ненавистник Сталина
Может на Первый канал звонить? Может Путину как то жаловаться можно? Например через полномочного представителя
А почему у нас в стороне остаются наши замечательные партии у власти, надо недо звонившимся до врачей звонить и обращаться в их общественные приёмные. Может всё таки заставят пинками что то делать чиновников и принимать решения, а не рапортовать как у нас всё замечательно контролируется
8.10.2020 11:18
- гость -
Поклеп дело нехорошее, любитель маленьких...
Плюсую, особенно про любителя. Но это это не совсем поклеп, попадались и невиновные. Лес рубят, щепки летят. И это нежелательно
Да что вы расстраиваетесь за Алтайский край или Барнаул? Везде так, вот родственники живут в городе Смоленск говорят о такой же ситуации и у них. Так что на экране телека в этом отношении можно показывать любой город и любую поликлинику России..
Одни заболели и помощи ждут, другие на работе ждут когда заболеют, потому что многие уже заболели. Зараза процветает буйным цветом, всё руководство дома болеет, а мы ждем.....Что бы успокоить народ и чтобы не было сверхпотребления мед.услугами надо заразу постараться локализовать. Для этого необходимо принять решение, взять на себя ответственность. Начальству это не надо, они заболели и их лечат, а сотрудники на самовыживании.
Сидеть дома ВСЕМ, как в Китае .А то шаритесь по городу и теперь кто то виноват
"Да что вы расстраиваетесь за Алтайский край или Барнаул"
Алло))) это сайт Алтайский, вообще-то. А за какой регион мы должны переживать? Тут у нас друзья, родственники, близкие. Мы переживаем поэтому.
"Везде так.."
Но равняться на плохое не надо. И обобщать.Везде, не везде...
Сидеть дома ВСЕМ, как в Китае .А то шаритесь по городу и теперь кто то виноват
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ну так на удаленку, кого было бы возможно, не отправляют, в школах половина болеет, бабки с утра до вечера в транспорте катаются.
Во всех поликлиниках такой же бардак как в 14. Поликлиника 1 ничем не отличается. С 27 августа врача жду. До сих пор идёт. Вызвала скорую, спасибо приехали очень быстро через 20 мин. Вызов оценивался как экстренный, гипертонический криз был 220/ 100. До пандемии с такими цифрами конечно бы увезли в стационар. Спасибо им огромное помощь оказали чем могли, хотя давление не снизилось. На следующее утро позвонили из поликлиники 1, сказали что по сигналу скорой придёт терапевт участковый, так вот до сих пор идёт с 27 августа.
Начальству это не надо, они заболели и их лечат
И их и их родственников, и друзей, и знакомых. По блату и КТ можно сделать
Китайцев надо приглашать, быстро порядок наведут.
Коронавирус в Ухане побежден.
8.10.2020 11:44
гость
Китайцев надо приглашать, быстро порядок наведут.
Коронавирус в Ухане побежден.
Вы хотите оставить край без чиновников, расстреляют же
8.10.2020 11:23
- гость -
пишите обращение на сайте генпрокуратуры.
8.10.2020 11:23
- гость -
Звоните опять на первый канал, как та женщина. Достать их звонками, может зашевелятся наши местные власти, наконец.
кошмар какой то.....
Китайцы применяют методы тов.Сталина потому у них все получается, но ушибленные на голову пропагандой типа гостя 11:12 предпочитают передохнуть, ну что ж в добрый час!
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8.10.2020 11:50
Как то так
Вы хотите оставить край без чиновников, расстреляют же
Наверное настало время наводить серьёзный порядок.
11:39 St "А за какой регион мы должны переживать?"
Вы живете в России, в которой действуют одинаковые процессы, определяемые социально=экономическим строем. Вы за строй переживаете, не дай бог он качнется?
Может об этом стоит говорить или вы еще до этого уровня не дозрели и считаете, что в своем болоте что-то можно изменить?
а верхушка языки в опу засунула и молчит, наблюдает. Зашибись отцы депутаты.
8.10.2020 12:05
гость
Вы хотите оставить край без чиновников, расстреляют же
Наверное настало время наводить серьёзный порядок.
Да, да а через несколько десятков лет "Мемориал" и прочие будут рассказывать о проклятом режиме)))