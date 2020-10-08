14-я поликлиника Барнаула "прославилась" на всю страну благодаря Первому каналу

Профессор Сергей Калашников в прямом эфире Первого канала рассказал о зараженной коронавирусом женщине из Барнаула, которая три дня не может получить медицинскую помощь.

По словам ученого, обращение он получил за час до съемок передачи "Время покажет". Как рассказала ему горожанка, после подтверждения COVID-19 у нее третий день не получается дозвониться ни до городской поликлиники № 14, ни до скорой помощи. При этом женщина якобы находится в тяжелом состоянии.

"На периферии ситуация катастрофическая, после всех победных реляций", – сказал Калашников.

Как ранее сообщил amic.ru, 7 октября глава регионального Минздрава Дмитрий Попов обратился к жителям Алтайского края с просьбой адекватно оценивать состояние своего здоровья и сообщать медикам достоверную клиническую картину. Он отметил, что "сверхпотребление" пришлось, в первую очередь, на поликлиническую часть.