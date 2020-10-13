Губернатор Алтайского края проверит работу барнаульских поликлиник

14 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверит работу поликлиник Барнаула, от пациентов которых поступает максимальное количество жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, что в последнее время многие барнаульцы жалуются на проблемы во множестве поликлиник города. Как отмечают жители краевой столицы, чтобы попасть на прием к врачу, нужно по несколько часов стоять в гигантской очереди. Так, 13 октября пользователи соцсетей сообщили об огромном скоплении людей у здания горбольницы № 10 в барнаульском поселке Южном — со слов очевидцев, с раннего утра в очереди стояло более 100 человек.
Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае развернут новый ковидный госпиталь на базе одного из корпусов краевой клинической больницы скорой помощи Барнаула. Там пациентам с подтвержденным COVID-19 будут оказывать экстренную хирургическую помощь.
Комментарии
Мы тоже так делаем, когда надо кого то проверить, заранее сообщаем об этом. Так хоть есть шанс, им совсем не в луже сидеть. Мы же не звери какие ни будь. И губернатор у нас тоже человек. Встретят хоть. А то так есть опасность что и до дверей не дойдет- по незнанию растопчут местные бабки пробиваясь к регистратуре.
Как поликлиники завтра очередь разгонять будут?
на южном 10 горбольница, а не поликлиника...
А к нам ! Полный аут у нас.
Главное график проверок заранее не утверждать. Хотите узнать правду, езжайте наугад в любую поликлинику и не слушайте советов советчиков
ну проверит он поликлиники и что дальше? врачей он им нарисует? тут надо управление здравоохранения нормальное назначать они этим должны заниматься, а не губер по поликлиникам должен ездить. Бред какой-то
Главное график проверок заранее не утверждать. Хотите узнать правду, езжайте наугад в любую поликлинику и не слушайте советов советчиков
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А толку то, нет персонала, и ему неоткуда взятся и с каждым днем его все меньше и меньше, никто не хочет работать в поликлиниках за копейки с высокой вероятностью заразиться ковид
почему только в Барнауле?
А другие города Алтайского края?
Виктор Петрович, Вы только скажите, что "могу проверить завтра" в любой точке Алтайского края.
Сразу будет эффект с очередями
В омскую больницу пусть едет)
Зачем? Зачем ездить по поликлиникам и смотреть то, что люди и так уже описали? не верят? Хотят убедиться, что все терпимо? Зачем тратить время (целый день), которое так необходимо для принятия грамотных управленческих решений? Для переговоров с федералами о помощи, для поиска ресурсов. Не понять мне зачем эта суетная бестолковая смотрина
Бессмысленный акт слабой и вялой власти. Чего проверять -то будете? Врачей в кабинетах? вас для чего сюда прислали? Мяч крутить на пальце?
Тут своих таких хватает.
Хочет сам проверить. а то фейковых фото об очередях разместили...
Раз не в состоянии наладить работу, как руководитель, пусть сам разгребает. С него, всё равно никакого толку, ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, хоть медицину попробует наладить. А мы посмотрим.
Что проверять - что врачей не осталось благодаря оптимизации, что работать они вынуждены в нечеловеческих условиях или на количество больных посмотреть, которые появились благодаря своевременным «антиковидным» мерам?
13.10.2020 17:14
Гость
Главное график проверок заранее не утверждать. Хотите узнать правду, езжайте наугад в любую поликлинику и не слушайте советов советчиков
Зачем предупреждать? Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надо проверить работу поликлиник, надо просто объехать часть и посмотреть реальную картину. Подъехать как простой человек,без звонка,без предупреждения.
Хотя после этой публикации сейчас итак начнут принимать меры.
Завтра все врачи уйдут на больничный.
как зачем? чтобы потом минзрав ответил, что все хорошо, а жалобы не соответствуют действительности - ведь так последнее время происходит
Задача губернатора заниматься общим руководстом, а не лазить по поликлинникам!
Завтра все врачи уйдут на больничный.
Поправка:
ГЛАВрачи либо срочненько уйдут на больничный, либо будут чувствовать себя неуютно.
На самом деле, у нас в Алтайском крае мудрых ГлавВрачей в местных больничках где-то процентов 70%. Их действительно жалко между молотом и наковальней
Резюме проверок будет, что всё хорошо работает
Тут все зависит от статуса губернатора, перед кем у него ответственность. В ближайшее время вся медицина станет федеральной. И будет губернатор ездить и гнать картину, а сделать уже сейчас почти ничего не может, а потом ..... За 8 дней болезни близкого человека не было никакого врача , только телефонные звонки и те прекратились. Была нервная тетя, принесла три таблетки азирокса под подпись. Занимаемся самолечением. Затем изучим мед. карту.
Пусть посмотрит на клинику "Здоровье", там на крыльце доцент АГУ умер не дождавшись помощи.
Не смешите уже её, а?! Она и так смешная.
В смысле, поликлиника
Дорогой губернатор, предупредите пожалуйста о вашем посещении, каравай купим, очереди разгоним. Встретим хлебом солью.
Администрация поликлиник.
Пусть посмотрит на клинику "Здоровье", там на крыльце доцент АГУ умер не дождавшись помощи.
Люди смертны, и, порой,смертны внезапно.
В таких случаях все министерство на передовую. Пусть хлеб отрабатывают.
Ну че вы? За период лежания Виктора в больнице, жалоб у Виктора не было. Очередей нет. Доктор несколько раз в день заходит. Анализы и лекарства - все как положено. Койкомест в палате еще завались. Откуда же могут взяться недовольные?
Вот губернатор решил посмотреть, когда он лежал в больнице то не видел проблем, а люди пишут все наоборот.
В Красноярске отличная цирковая школа.
А где мэр города Барнаула?
14.10.2020 00:06
- гость -
готовится к зиме, не отвлекайте его по пустякам.
14.10.2020 08:25
- гость -
Пуховичок с ботинками выбирает?
Ну не может бухгалтер быть администратором хозяйственником
А в какой больнице Виктор Томенко лежал с ковидом?
В краевой