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Губернатор Алтайского края проверит работу барнаульских поликлиник

, ИА "Амител"
Виктор Томенко посетит медучреждения, от пациентов которых поступает максимальное количество жалоб
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

14 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверит работу поликлиник Барнаула, от пациентов которых поступает максимальное количество жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что в последнее время многие барнаульцы жалуются на проблемы во множестве поликлиник города. Как отмечают жители краевой столицы, чтобы попасть на прием к врачу, нужно по несколько часов стоять в гигантской очереди. Так, 13 октября пользователи соцсетей сообщили об огромном скоплении людей у здания горбольницы № 10 в барнаульском поселке Южном — со слов очевидцев, с раннего утра в очереди стояло более 100 человек.

Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае развернут новый ковидный госпиталь на базе одного из корпусов краевой клинической больницы скорой помощи Барнаула. Там пациентам с подтвержденным COVID-19 будут оказывать экстренную хирургическую помощь.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.10.2020 17:06
- гость -

Мы тоже так делаем, когда надо кого то проверить, заранее сообщаем об этом. Так хоть есть шанс, им совсем не в луже сидеть. Мы же не звери какие ни будь. И губернатор у нас тоже человек. Встретят хоть. А то так есть опасность что и до дверей не дойдет- по незнанию растопчут местные бабки пробиваясь к регистратуре.

13.10.2020 17:08
- гость -

Как поликлиники завтра очередь разгонять будут?

13.10.2020 17:09
- гость -

на южном 10 горбольница, а не поликлиника...

13.10.2020 17:13
Рубцовчанин

А к нам ! Полный аут у нас.

13.10.2020 17:14
Гость

Главное график проверок заранее не утверждать. Хотите узнать правду, езжайте наугад в любую поликлинику и не слушайте советов советчиков

13.10.2020 17:17
гость

ну проверит он поликлиники и что дальше? врачей он им нарисует? тут надо управление здравоохранения нормальное назначать они этим должны заниматься, а не губер по поликлиникам должен ездить. Бред какой-то

13.10.2020 17:19
- гость -

Главное график проверок заранее не утверждать. Хотите узнать правду, езжайте наугад в любую поликлинику и не слушайте советов советчиков
________________________
А толку то, нет персонала, и ему неоткуда взятся и с каждым днем его все меньше и меньше, никто не хочет работать в поликлиниках за копейки с высокой вероятностью заразиться ковид

13.10.2020 17:23
гость

почему только в Барнауле?
А другие города Алтайского края?
Виктор Петрович, Вы только скажите, что "могу проверить завтра" в любой точке Алтайского края.
Сразу будет эффект с очередями

13.10.2020 17:32
Петух с докучаево

В омскую больницу пусть едет)

13.10.2020 17:36
гость

Зачем? Зачем ездить по поликлиникам и смотреть то, что люди и так уже описали? не верят? Хотят убедиться, что все терпимо? Зачем тратить время (целый день), которое так необходимо для принятия грамотных управленческих решений? Для переговоров с федералами о помощи, для поиска ресурсов. Не понять мне зачем эта суетная бестолковая смотрина

13.10.2020 17:43
Врач

Бессмысленный акт слабой и вялой власти. Чего проверять -то будете? Врачей в кабинетах? вас для чего сюда прислали? Мяч крутить на пальце?
Тут своих таких хватает.

13.10.2020 17:52
гость

Хочет сам проверить. а то фейковых фото об очередях разместили...

13.10.2020 18:25
- гость -

Раз не в состоянии наладить работу, как руководитель, пусть сам разгребает. С него, всё равно никакого толку, ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, хоть медицину попробует наладить. А мы посмотрим.

13.10.2020 18:28
- гость -

Что проверять - что врачей не осталось благодаря оптимизации, что работать они вынуждены в нечеловеческих условиях или на количество больных посмотреть, которые появились благодаря своевременным «антиковидным» мерам?

13.10.2020 18:32
- гость -

13.10.2020 17:14
Гость
Главное график проверок заранее не утверждать. Хотите узнать правду, езжайте наугад в любую поликлинику и не слушайте советов советчиков

Зачем предупреждать? Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надо проверить работу поликлиник, надо просто объехать часть и посмотреть реальную картину. Подъехать как простой человек,без звонка,без предупреждения.
Хотя после этой публикации сейчас итак начнут принимать меры.

13.10.2020 18:35
- гость -

Завтра все врачи уйдут на больничный.

13.10.2020 18:37
гость

как зачем? чтобы потом минзрав ответил, что все хорошо, а жалобы не соответствуют действительности - ведь так последнее время происходит

13.10.2020 18:40
- гость -

Задача губернатора заниматься общим руководстом, а не лазить по поликлинникам!

13.10.2020 18:54
Другой Гость для 18-35

Завтра все врачи уйдут на больничный.

Поправка:
ГЛАВрачи либо срочненько уйдут на больничный, либо будут чувствовать себя неуютно.
На самом деле, у нас в Алтайском крае мудрых ГлавВрачей в местных больничках где-то процентов 70%. Их действительно жалко между молотом и наковальней

13.10.2020 18:56
- гость -

Резюме проверок будет, что всё хорошо работает

13.10.2020 19:01
Рубцовчанин

Тут все зависит от статуса губернатора, перед кем у него ответственность. В ближайшее время вся медицина станет федеральной. И будет губернатор ездить и гнать картину, а сделать уже сейчас почти ничего не может, а потом ..... За 8 дней болезни близкого человека не было никакого врача , только телефонные звонки и те прекратились. Была нервная тетя, принесла три таблетки азирокса под подпись. Занимаемся самолечением. Затем изучим мед. карту.

13.10.2020 19:07
гость

Пусть посмотрит на клинику "Здоровье", там на крыльце доцент АГУ умер не дождавшись помощи.

13.10.2020 19:10
- гость -

Не смешите уже её, а?! Она и так смешная.
В смысле, поликлиника

13.10.2020 19:12
Как то так

Дорогой губернатор, предупредите пожалуйста о вашем посещении, каравай купим, очереди разгоним. Встретим хлебом солью.

Администрация поликлиник.

13.10.2020 19:37
- гость -

Пусть посмотрит на клинику "Здоровье", там на крыльце доцент АГУ умер не дождавшись помощи.

Люди смертны, и, порой,смертны внезапно.

13.10.2020 19:38
- гость -

В таких случаях все министерство на передовую. Пусть хлеб отрабатывают.

13.10.2020 19:47
Пионер

Ну че вы? За период лежания Виктора в больнице, жалоб у Виктора не было. Очередей нет. Доктор несколько раз в день заходит. Анализы и лекарства - все как положено. Койкомест в палате еще завались. Откуда же могут взяться недовольные?

13.10.2020 19:47
гость

Вот губернатор решил посмотреть, когда он лежал в больнице то не видел проблем, а люди пишут все наоборот.

13.10.2020 19:50
- гость -

В Красноярске отличная цирковая школа.

14.10.2020 00:06
- гость -

А где мэр города Барнаула?

14.10.2020 08:25
- гость -

14.10.2020 00:06
- гость -
готовится к зиме, не отвлекайте его по пустякам.

14.10.2020 08:43
- гость -


14.10.2020 08:25
- гость -


Пуховичок с ботинками выбирает?

14.10.2020 09:00
- гость -

Ну не может бухгалтер быть администратором хозяйственником

14.10.2020 09:19
- гость -

А в какой больнице Виктор Томенко лежал с ковидом?

14.10.2020 10:15
Гость

В краевой

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