Губернатор Алтайского края проверит работу барнаульских поликлиник

14 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверит работу поликлиник Барнаула, от пациентов которых поступает максимальное количество жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что в последнее время многие барнаульцы жалуются на проблемы во множестве поликлиник города. Как отмечают жители краевой столицы, чтобы попасть на прием к врачу, нужно по несколько часов стоять в гигантской очереди. Так, 13 октября пользователи соцсетей сообщили об огромном скоплении людей у здания горбольницы № 10 в барнаульском поселке Южном — со слов очевидцев, с раннего утра в очереди стояло более 100 человек.

Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае развернут новый ковидный госпиталь на базе одного из корпусов краевой клинической больницы скорой помощи Барнаула. Там пациентам с подтвержденным COVID-19 будут оказывать экстренную хирургическую помощь.