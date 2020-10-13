На базе алтайской БСМП развернули еще один ковидный госпиталь

В Алтайском крае развернут новый ковидный госпиталь на базе одного из корпусов краевой клинической больницы скорой помощи Барнаула.

Причиной для реорганизации стало большое количество пациентов с подтвержденным COVID-19, которые нуждаются в экстренной хирургической помощи, сообщают в Минздраве Алтайского края.

При поступлении в больницу у всех пациентов берут ПЦР-анализ на коронавирус и до подтверждения результата размещают в отдельных боксах. Такой подход позволит разделить потоки пациентов и предотвратить инфицирование внутри медучреждения, подчеркивают в министерстве.

Как ранее сообщил amic.ru, также принято решение преобразовать в ковидный госпиталь федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле. Это добавит еще 165 коек для тяжелобольных, из которых около 40 – реанимационные.