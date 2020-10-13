На базе алтайской БСМП развернули еще один ковидный госпиталь

В Алтайском крае развернут новый ковидный госпиталь на базе одного из корпусов краевой клинической больницы скорой помощи Барнаула.
Причиной для реорганизации стало большое количество пациентов с подтвержденным COVID-19, которые нуждаются в экстренной хирургической помощи, сообщают в Минздраве Алтайского края.
При поступлении в больницу у всех пациентов берут ПЦР-анализ на коронавирус и до подтверждения результата размещают в отдельных боксах. Такой подход позволит разделить потоки пациентов и предотвратить инфицирование внутри медучреждения, подчеркивают в министерстве.
Как ранее сообщил amic.ru, также принято решение преобразовать в ковидный госпиталь федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле. Это добавит еще 165 коек для тяжелобольных, из которых около 40 – реанимационные.
Комментарии
Школы снова не закрыли. Конца не будет вирусу, пока рассадники эти работают. Хотели вакцину получить, но и тут лажа... Ее просто нет. Вектор будет тестировать, но часть получит пустышку. Это что за чушь?
Вика, именно так и тестируют вакцины. Часть подопытных получает вакцину, часть - плацебо (пустышку). А потом сравнивают, кто болел и как. И если разницы нет - значит вакцина не работает.
12:35 Вика "Это что за чушь?"
Такая методика испытания лекарств принята во всех странах. Эта пустышка называется - плацебо. Вот выдержка про испытания американской вакцины: "Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Препарат производит компания Janssen, которая входит в Johnson & Johnson. Предполагалось, что в исследованиях примут участие до 60 тыс. добровольцев с трех континентов. Компания намеревалась проверить эффективность одной дозы вакцины в предотвращении заболевания COVID-19 по сравнению с плацебо."