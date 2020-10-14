Суд отклонил жалобу жительницы Барнаула, которую оштрафовали за "кормление голубей"

13 октября Алтайский краевой суд оставил в силе решение Железнодорожного суда Барнаула по делу Марии Пономаренко, которую оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку хабаровчан.

Защита женщины собирается подавать жалобу в ЕСПЧ, рассказал "Тайге.инфо" юрист фонда "Общественный вердикт" Эрнест Мезак. Адвокат отметил, что в России "по таким делам не оправдывают", а судья Галина Копцева зачитала семь страниц решения почти сразу же после того, как изучила материалы дела.

"За последние шесть лет у меня сложилась достаточно большая практика по делам участников мирных собраний, и я первый раз вижу, чтобы судья настолько наплевала на видимость судебного процесса", – сказал Мезак.

При этом адвокат предположил, что судья могла прийти на заседание с уже готовым решением по апелляционной жалобе.

Напомним, что 25 августа суд оштрафовал барнаульскую участницу субботних акций в поддержку хабаровчан "Покормим голубей" Марию Пономаренко на 10 тысяч рублей по делу об организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка.

Позднее, 12 октября, суд оштрафовал Пономаренко на 50 тысяч рублей по другому делу. Женщину обвинили в неуважении к государству из-за видеоролика в TikTok, в котором она оскорбила президента Владимира Путина и была на стороне митингующих в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Суд постановил, что видео горожанки "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".