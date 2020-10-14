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Суд отклонил жалобу жительницы Барнаула, которую оштрафовали за "кормление голубей"

, ИА "Амител"
Адвокат Марии Пономаренко собирается обратиться в ЕСПЧ
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

13 октября Алтайский краевой суд оставил в силе решение Железнодорожного суда Барнаула по делу Марии Пономаренко, которую оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку хабаровчан.

Защита женщины собирается подавать жалобу в ЕСПЧ, рассказал "Тайге.инфо" юрист фонда "Общественный вердикт" Эрнест Мезак. Адвокат отметил, что в России "по таким делам не оправдывают", а судья Галина Копцева зачитала семь страниц решения почти сразу же после того, как изучила материалы дела.

"За последние шесть лет у меня сложилась достаточно большая практика по делам участников мирных собраний, и я первый раз вижу, чтобы судья настолько наплевала на видимость судебного процесса", – сказал Мезак.

При этом адвокат предположил, что судья могла прийти на заседание с уже готовым решением по апелляционной жалобе.

Напомним, что 25 августа суд оштрафовал барнаульскую участницу субботних акций в поддержку хабаровчан "Покормим голубей" Марию Пономаренко на 10 тысяч рублей по делу об организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка.

Позднее, 12 октября, суд оштрафовал Пономаренко на 50 тысяч рублей по другому делу. Женщину обвинили в неуважении к государству из-за видеоролика в TikTok, в котором она оскорбила президента Владимира Путина и была на стороне митингующих в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Суд постановил, что видео горожанки "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.10.2020 17:59
- гость -

однако... ее оштрафовали не за кормление. нашли дураков

14.10.2020 18:01
CALIBR

В массовке голуби участвовали - за это ?

14.10.2020 18:09
- гость -

Голубых она кормила, а не голубей)

она думала Систему наёжить? Система её раком вывернет...

14.10.2020 18:13
- гость -

Наши суды давно нашли на хитрую ж.., пардон, гайку, болт с винтом.А из ЕСПЧ давно пора выйти, ибо там защищают " права" только тех, ктот лижет их хитрую гайку.

14.10.2020 18:20
- гость -

Двинет Вова боты, куда все эти подельнички тиканут ?

14.10.2020 18:21
гость

а у нас судьи являются гражданами РФ,имея паспорта без указания должности лица,выдавшего этот документ?- очень интересно,а судьи читают Конституцию РФ ?

все судебные решения РФ будут пересмотрены народными судами СССР,который стремительно взял курс на возвращение.

14.10.2020 18:25
CALIBR

14.10.2020 18:13
- гость -
Наши суды давно нашли на хитрую ж.., пардон, гайку, болт с винтом.А из ЕСПЧ давно пора выйти, ибо там защищают " права" только тех, ктот лижет их хитрую гайку.
+++++++++++++++

Европейский суд - мужского рода, гайка - женского. Что ж ты вляпался то второй ногой следом за первой иsтина ты ни к селу, ни к городу которая ?

14.10.2020 18:50
гость

к чему мы идем? вот главный вопрос. Если за инакомыслие рот затыкают штрафами, удачи не видать

14.10.2020 19:35
- гость -

А в Хабаровске на площади у дома правительства каждый день президента оскорбляют и ничего...

14.10.2020 20:30
Пионер

А в Хабаровске на площади у дома правительства каждый день президента оскорбляют и ничего..

Его на каждой кухне оскорбляют (кроме ГрЫгория - он здравицу поет, показывая неприличные жесты в сторону предполагаемых пиндосских штатов)

15.10.2020 19:16
germansidorkin@uandex.ru

правильно наказали чтобы другим было не повадно.

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