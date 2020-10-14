В Алтайском крае спиленное дерево насмерть задавило пятилетнего мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Мамонтовского района. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Сельчанин готовился к спилу дерева на придомовой территории, но не убедился в безопасности.
"Мужчина не позаботился о безопасном расстоянии для ребенка от места сруба и начал спиливать березу. В результате дерево упало на мальчика. От полученных травм пятилетний потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении СК.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.
Комментарии
Горе....
Это кошмар... Ему теперь жить с этим... И ребенка жалко и отца...
В этом возрасте дети как юла крутятся - уследить сложно.
Вашуж мать то а!
Судьбааа