В Алтайском крае спиленное дерево насмерть задавило пятилетнего мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Мамонтовского района. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Сельчанин готовился к спилу дерева на придомовой территории, но не убедился в безопасности.

"Мужчина не позаботился о безопасном расстоянии для ребенка от места сруба и начал спиливать березу. В результате дерево упало на мальчика. От полученных травм пятилетний потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении СК.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.