СК проверит информацию об отравлении детей в одной из школ Алтайского края

Следователи в Алтайском крае организовали доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что родители учащихся школы села Зудилово Первомайского района пожаловались на просроченное питание в столовой, из-за чего якобы несколько детей отравились.

Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР, на место выехал следователь. Он опросит родителей и администрацию учреждения, чтобы выяснить все изложенные в СМИ обстоятельства о ненадлежащей организации школьного питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В сентябре депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал бесплатное горячее питание в алтайских школах. Бывший главный санврач России заострил внимание на жалобах родителей школьников на то, что детям якобы не дают мясо. Он также отметил, что из 1025 школ края 700 имеют полный износ оборудования, не соответствующего элементарным требованиям по пищеблокам.

В региональном Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что 100% учеников питаются в соответствии со всеми санитарными требованиями.