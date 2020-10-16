Пятница началась. В центре Барнаула выпивший водитель протаранил дом

Фото: "Barnaul22"

В Барнауле мужчина на Jeep Compass наехал на дом и бросил автомобиль.

Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul22, около 7 часов утра водитель врезался в металлическую пристройку с внешней стороны здания на Социалистическом проспекте, 76. По словам подписчиков, после ДТП водитель вышел из-за руля с бутылкой пива в руках.

Автомобиль оказался изрядно помят: сломан бампер, спущено колесо, разбита решетка радиатора, оторван госномер.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 16 октября на въезде в Барнаул произошло массовое ДТП – "паровозиком" столкнулись сразу четыре автомобиля. Незадолго до этого на Новом мосту большегрузный автомобиль "сложился пополам" и въехал в отбойник между полосами встречного движения.