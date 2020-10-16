Пятница началась. В центре Барнаула выпивший водитель протаранил дом

Фото: "Barnaul22"
В Барнауле мужчина на Jeep Compass наехал на дом и бросил автомобиль.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul22, около 7 часов утра водитель врезался в металлическую пристройку с внешней стороны здания на Социалистическом проспекте, 76. По словам подписчиков, после ДТП водитель вышел из-за руля с бутылкой пива в руках.
Автомобиль оказался изрядно помят: сломан бампер, спущено колесо, разбита решетка радиатора, оторван госномер.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 16 октября на въезде в Барнаул произошло массовое ДТП – "паровозиком" столкнулись сразу четыре автомобиля. Незадолго до этого на Новом мосту большегрузный автомобиль "сложился пополам" и въехал в отбойник между полосами встречного движения.
Комментарии
Завтра утром в ГИБДД придет, скажет что пьян не был, просто испугался и убежал. Санкция за отсавление места ДТП всего то. Можно еще и на Амик в суд подать что они его пьяным обьявили за рулем.
16.10.2020 13:11
- гость -
А почему бы и нет? У Дроздова же этот номер прошел, а там то ко всему прочему труп был.
Как его туда занесло? В пивнушку на углу ехал?
машина дорогая, резина лысая
и может быть там дорожники знаки какие-нибудь неправильно установили? помнится, там люки колодцев есть на проезжей части, по ГОСТу ли они оборудованы?
Конечно дорожники виноваты. Наделали. Дорог
порешает и на этом всё кончится
По словам очевидцев, из-за руля мужчина вышел с бутылкой пива
Наверное молодой человек с темными волосами. Подставил хозяина авто
Сейчас эти мужчины с темными волосами берут у всех машины и попадают в ДТП, а хозяину потом доказывай, что не он был за рулем
16.10.2020 13:11
- гость -
По моему также как за пьянку 1.5 года пешком и пересдача
Сравни ч.1 ст. 12.8 коап с ч.2 ст.12.27 коап. Плюс если он из органов, то за оставление места дтп ему ничего не будет, а за управление в состоянии а/о могут выгнать с работы.
с утра выпил - весь день свободен!!!