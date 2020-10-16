В Алтайском крае мужчину убило деревом во время лесозаготовок

В Новичихинском районе осудили 56-летнего мужчину, который спилил дерево и по неосторожности убил своего знакомого.

Как установил суд, утром 21 июня 2020 года два местных жителя заготавливали древесину на территории Новичихинского лесничества. Сельчанин спилил дерево и оно упало на 47-летнего мужчину, который находился неподалеку. В результате пострадавший умер в машине скорой помощи от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину полностью. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, суд принял во внимание все доводы следствия и признал подсудимого виновным по ст. 106 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), назначив ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год 10 месяцев.